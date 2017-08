2017-08-04

〔記者王瀅娟/台北報導〕Gucci與西班牙藝術家Coco Capitan合作的限量系列,藉由她看似天真卻發人深省的手寫標語,傳達出強烈的自我表達風格。

此系列包括後背包、腰包、絲巾、T恤、針織衫與大衣等,將Gucci經典綠紅綠及雙G Logo標誌與Coco Capitan的手寫文字結合,包括「對於未來我們將何去何從?(What are we going to do with this future?)」、「常識其實也沒那麼尋常(Common sense is not that common)」等,Coco Capitan以宛如孩童的筆觸寫下的簡單字句卻能引發人強烈的反思情緒,也很快引起顧客共鳴。

為了慶祝特別合作,Gucci將Coco Capitan的大型手稿藝術作品放置於紐約拉法葉街 (Lafayette Street)的牆面,以及米蘭Largo la Foppa區Corso Garibaldi步行街的牆面上,傳遞手繪戶外廣告這一個幾乎被遺忘的藝術形式,並彰顯其所蘊藏的美感與獨特的風格。