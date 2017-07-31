多金家庭買家最愛豪華SUV-2

2017-07-31

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全

【保時捷Cayenne Elite Package】

新年式基本款更超值務實

向來以製造著稱的德國保時捷車廠，旗下豪華SUV力作Cayenne深受全球多金家庭買家喜愛，即使現行車款已步入產品世代末期，但今年上半年依舊創下超過3萬5千輛的銷售數字，僅次於小老弟Macan穩坐品牌第2暢銷車款位置。此番試駕的2018年式Cayenne Elite Package菁英典藏版，外觀上標配雙氙氣頭燈與18吋Cayenne鋁圈，儘管沒有額外加裝車身運動化套件，但豪華SUV的動感大器依舊讓覬覦保時捷品牌的家庭買家心動不已。

本車搭載排氣量3,598cc的V6自然進氣引擎，結合了DFI缸內直噴及可變進氣歧管等技術，在轉速6,300轉可產生300匹最大馬力，40.8公斤米扭力峰值則出現在3,000轉，透過Tiptronic S 8速手自排變速系統與PTM保時捷循跡管理系統，讓引擎動力能以絕佳的效率傳輸到4個輪子上。

踩下油門，加速力道頗為飽滿有力，伴隨油門而來的引擎聲浪低沉而渾厚，是很典型保時捷的味道。這輛沒有選配氣壓式懸載的Cayenne，採用行程不短的鋼製圈簧，開起來行路感趨於硬調，卻能提供精準俐落的操控反應，同時也兼顧到日常行車應有的沉穩舒適。

根據保時捷原廠的性能數據，本車由靜止狀態加速到時速百公里需時7.7秒，若選配跑車計時套件還可進一步縮短至7.6秒，已快過路上大多數性能化房車。儘管車重達2公噸以上，經濟部能源局公布的歐規平均油耗仍可達每公升9.2公里，以這類型豪華SUV而言還算不錯。

這次試駕的菁英典藏版中控台標配了新一代繁體中文介面的PCM保時捷通訊管理系統，包含7吋多點觸控式螢幕與保時捷原廠繁體中文衛星導航系統等功能，並可藉由藍牙系統連結手機，後座另裝設兩組USB插孔，方便為手機等行動裝置進行充電。2018年式Cayenne菁英典藏版起跳價為280萬，其實光基本的配備也足以滿足一般消費者的用車需求，但花得起的多金買家總會以自己的偏好與需求，客製化選配成一輛個人專屬座駕。