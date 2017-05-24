冰花面膜 立體剪裁服貼
2017-05-24
〔記者邱巧貞／台北報導〕名媛孫芸芸曾在微博上PO文分享將「冰花」作沙拉食用；1公斤要價上萬元的冰花，雖然稱之為花，但在屬性上並不是花卉，而是一種原產於南非的高經濟價值的蔬菜，也被譽為「鑽石花」。冰花具有吸收地面礦物質的特殊能力，本身含有豐富稀有的營養成分，以及其他蔬菜攝取不到的營養元素，這也是冰花珍貴之處。
大江生醫以獨特的冰花幹細胞萃取技術，獲得2016年日內瓦發明獎銀牌以及2017年法國發明獎銀牌，經人工馴化後取其幼嫩植株，以現代組培工藝並透過特殊培養技術萃取，比起其他植物萃取物，具備更好的清除自由基能力，降低細胞氧化傷害，可廣泛運用於保養品各類劑型。
星醫美學集團旗下的星采保養品公司結合大江生醫冰花萃取技術推出「冰花生物纖維面膜」，採用3D立體剪裁及20奈米立體結構，能深入皮溝並迅速將有效精華滲透至肌膚底層，加上三度空間網狀結構，可對肌膚舒壓按摩，貼合臉部所有細節，尤其加強鼻頭、鼻翼兩側極致貼合，強化潤澤效果。
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