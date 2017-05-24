電視盒結合網紅 搶攻宅經濟

2017-05-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕網紅經濟當道，OVO最新代4K電視盒B5結合網紅頻道，首先上架《上班不要看》、《婊姐Online》等，在大電視上就能直接觀看熱門網紅影音，未來持續增加合作頻道。

另主打自訂頻道電視雲功能，使用者可自行添加YouTube影片等為電視頻道，且能透過訂閱碼分享，但須透過網頁設定，此部分步驟不算太簡便。

OVO執行長吳有順表示：「OVO自2014年底推出至今，即將突破7萬用戶，累積觀看時數超過8,760小時，觀察用戶開機率高達5成，操作介面人性化，就連銀髮族都能快速上手。」

OVO B5同時提供遠傳friDay影音、LiTV、愛奇藝等眾多追劇App；相較舊代，改良遙控器，加入滑鼠功能。即日起於PChome 24h購物開賣，原價3,590元，5月底前特價2,990元，加贈遠傳friDay影音60天。