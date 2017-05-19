《2017春夏底妝─微霧光》夏日氣墊
記者邱巧貞／專題報導
除了最早的水亮感之外，氣墊粉餅的妝效也開始滿足不同季節所需。韓國氣墊始祖IOPE，全新上市的第四代「水潤光透氣墊粉底SPF50+／PA+++」長效粉霧系列，打造初夏微霧柔焦美妝感。呼應2017年韓國最流行的「無瑕逆光妝容」，強調上妝後呈現美肌效果般柔焦效果，全新「長效粉霧系列」不只瞬間柔焦，更能立即打亮、完美遮瑕，同時創造長效吸油的微霧柔焦感。
雅詩蘭黛即將上市「粉持久氣墊打光粉餅2.0 SPF50／PA+++」，採貴氣時尚金蓋包裝全面升級配方，打造持久時尚粉霧妝容，標榜瞬間柔焦、打亮、同時創造長效吸油保濕的養膚力，這種微霧又帶光澤的絲絨光感，堪稱是最適合夏季的理想妝容，一舉完勝以珠光為主、但禁不起高溫濕熱而快速溶解的偽肌光。
圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰
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雅詩蘭黛粉持久氣墊打光粉餅2.0 SPF50／PA+++，一舉囊括保濕護膚、冰鎮控油、潤色持妝三大特色，使肌膚立即保濕、綻放光采，同時能控油、打造更清新妝感。1,900元。
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蘭蔻激光煥白輕感氣墊粉餅—無瑕版，將獨家專利「氣凝科技」首度運用於氣墊粉餅，因此粉體重量僅一般氣墊粉餅的十分之一，滿足女性無瑕、水亮、服貼上妝需求。單蕊1,150元，雙蕊1,950元，粉盒500元。
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IOPE濕水潤光透氣墊粉底SPF50+／PA+++ 長效粉霧系列（灰邊款），搭配3D立體蜂巢式海綿，大面積拍打臉部肌膚，完美均勻釋放粉底，柔焦粉霧美肌，解決控制油脂、毛孔粗大，潤色持妝等需求。雙蕊1,500元。
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迪奧雪晶靈光感氣墊粉餅，全新色選，提升遮瑕力，奢華粉盒中的海綿 極富柔軟彈性，一整天使肌膚感受清新潤澤，膚色光感明亮，並且修飾瑕疵、提供極致防護，打造充滿自然光感。2,500元。
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蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅，每塊氣墊粉餅均注入頂級大馬士革玫瑰精華油、山茶花精華油、法國西特羅果精華油，搭配「黃金微粒粉體」，創造光緞般的肌膚質地與細膩透亮的光芒。附有兩種精緻上妝工具，絕對完美玫瑰花瓣粉撲能均勻地為肌膚上妝，呈現出細緻無瑕的微霧光感，絕對完美絲絨粉底刷建議使用畫圓方式輕刷全臉，賦予細緻精巧的優雅妝容。3,600元。
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標題：《2017春夏底妝─微霧光》夏日氣墊
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