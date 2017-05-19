《2017春夏底妝─微霧光》夏日氣墊

2017-05-19

記者邱巧貞／專題報導

除了最早的水亮感之外，氣墊粉餅的妝效也開始滿足不同季節所需。韓國氣墊始祖IOPE，全新上市的第四代「水潤光透氣墊粉底SPF50+／PA+++」長效粉霧系列，打造初夏微霧柔焦美妝感。呼應2017年韓國最流行的「無瑕逆光妝容」，強調上妝後呈現美肌效果般柔焦效果，全新「長效粉霧系列」不只瞬間柔焦，更能立即打亮、完美遮瑕，同時創造長效吸油的微霧柔焦感。

雅詩蘭黛即將上市「粉持久氣墊打光粉餅2.0 SPF50／PA+++」，採貴氣時尚金蓋包裝全面升級配方，打造持久時尚粉霧妝容，標榜瞬間柔焦、打亮、同時創造長效吸油保濕的養膚力，這種微霧又帶光澤的絲絨光感，堪稱是最適合夏季的理想妝容，一舉完勝以珠光為主、但禁不起高溫濕熱而快速溶解的偽肌光。

圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰