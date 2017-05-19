《2017春夏底妝─輕裸光》餅派美肌

2017-05-19

記者邱巧貞／專題報導

炎炎夏日，真的需要一塊輕薄的蜜粉定妝。來自日本的SUQQU，這一季打出「鏡面底妝」概念，強調透過商品的光線折射，只留下肌膚平滑光透的一面，卻看不到肌膚底下的瑕疵，本季僅推出飾底乳及粉餅兩款商品，相互搭配即能達到效果，而沒有推出粉底液。

SUQQU一直認為底妝若過度粉感會使肌膚顯老，而無光澤且顏色均一的粉餅，會使肌膚平面化且呈現不自然粉感。為了達到理想中的光澤底妝，SUQQU發現到「白」感過強的顏料，容易因遮瑕效果太過明顯，使肌膚呈現厚粉感，因此這次底妝商品減少了白色顏料，添加柔光複合粉體，並將粉底液與粉底霜的光澤潤透概念注入粉餅，讓底妝更顯自然與薄透，降低視覺上的加齡感，重新展現「餅派美肌」的堅強實力。

圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰