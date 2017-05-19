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《2017春夏底妝─輕裸光》餅派美肌

2017-05-19

記者邱巧貞／專題報導

炎炎夏日，真的需要一塊輕薄的蜜粉定妝。來自日本的SUQQU，這一季打出「鏡面底妝」概念，強調透過商品的光線折射，只留下肌膚平滑光透的一面，卻看不到肌膚底下的瑕疵，本季僅推出飾底乳及粉餅兩款商品，相互搭配即能達到效果，而沒有推出粉底液。

SUQQU一直認為底妝若過度粉感會使肌膚顯老，而無光澤且顏色均一的粉餅，會使肌膚平面化且呈現不自然粉感。為了達到理想中的光澤底妝，SUQQU發現到「白」感過強的顏料，容易因遮瑕效果太過明顯，使肌膚呈現厚粉感，因此這次底妝商品減少了白色顏料，添加柔光複合粉體，並將粉底液與粉底霜的光澤潤透概念注入粉餅，讓底妝更顯自然與薄透，降低視覺上的加齡感，重新展現「餅派美肌」的堅強實力。

圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰

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  • Laura Mercier燭光聚焦亮采餅，結合定妝與透亮持妝效果，獨創高密度粉質技術與燭光感智慧輕粉體，創造無瑕柔焦透亮光澤，可做為局部打亮或完美定妝。1,600元。

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  • SUQQU晶采光感粉餅，添加「潤澤光感液」及保濕精華，降低粉體所引起的乾燥，有3種日本國產保濕精華（山椒果皮精華、川芎精華、吉野櫻葉子精華），實現不同一般粉餅的滋潤觸感，彷彿含有美容液般的潤膚效果。粉餅1,900元，光感粉餅盒附海綿800元。

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  • BECCA完美多效輕透粉餅，透過多種豐富的礦物粉末壓製而成，添加卵磷脂礦物雲母、角鯊烷，緊密服貼讓肌膚更為柔和光滑。1,350元。

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  • MAKE UP FOR EVER ULTRA HD超進化無瑕微晶蜜粉餅，高科技型蜜粉餅，柔焦效果淡化瑕疵，妝容持久，不乾燥，不脫妝。1,400元。

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  • BURBERRY絲柔珠光提亮蜜粉餅，精緻細膩的蕾絲圖案，亮澤感色調可疊層上色，或輕鬆提亮局部膚色，締造明亮動人肌底。2,200元。

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  • 吉麗絲朵晶透拋光底粧刷，完美服貼於臉部各種角度的橫切面設計，能夠均勻上妝，無需任何技巧即能完成美麗的粉底妝膜層。650元。

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  • 吉麗絲朵雪紡晶透無瑕粉餅，服貼度優異、具高透明感的高密著鑽光粉體，使肌膚散發原石裸光，具柔焦效果的柔霧光膜，盒身以手拿包為概念。粉餅1,350元，粉盒附粉撲500元。

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標題：《2017春夏底妝─輕裸光》餅派美肌


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