《2017春夏底妝─立體光》打底毛孔
2017-05-19
記者邱巧貞／專題報導
當到達一定年齡時，肌膚的毛孔就會顯得放大好幾倍，也就是俗稱的「加齡型毛孔」。在台灣夏季潮濕炎熱的氣候下，幾乎不用半天時光，藏在底妝下的粗大毛孔就會完整現形，連帶著油脂、油光、脫妝等問題也都一一浮現，只要在底妝之前多一層素顏機密，就能維持整天美麗妝感。從妝前乳這一步驟就仔細先讓肌膚調整膚色與穩定膚況，讓後續的底妝更持久服貼。
SUQQU推出的粧前乳，是由黃紅綠三色調和的嫩橘色，主要消除膚色不均，提供肌膚活力明亮印象，達到恰到好處的透明膚色，且可預防因汗水而引起的脫妝問題。黛珂「舞輕粧毛孔隱形霜」，搭配有機藥蜀葵根萃取液、腐殖質萃取液、馬栗樹萃取液、有機薄荷萃取液等，膠狀外膜將美容成分完全鎖住，滋潤的效果能調理肌理，輕柔包覆，使毛孔隱形，維持整日柔嫩細緻妝感。
圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰
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