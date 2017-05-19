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《精品公益》5

2017-05-19

記者林欣若／紐約、台北報導

泰格豪雅 X 瑞士喜願基金會

泰格豪雅(TAG Heuer)與Intel、Google三方合作的第二代智能腕錶Connected Modular 45今年三月全新上市，45mm錶徑豪邁大器，除了錶耳、錶帶、錶扣都可更換，最特別的是連腕錶的核心：模組也可替換，讓智能腕錶輕鬆變身成為機械腕錶。

泰格豪雅也同步宣布，獲得瑞士官方天文台（COSC）認證的Heuer-02T陀飛輪機芯，已突破1,000顆產量，這上千顆機芯由設立於瑞士拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）和舍沃內（Chevenez）的泰格豪雅製錶廠生產和組裝，從夾板加工、填料、機芯組裝、調節和微調，到外殼裝嵌、檢測、以及雕刻和錶帶安裝，所有步驟都在瑞士的泰格豪雅製錶廠內完成。

為了慶祝破千紀錄，泰格豪雅將第1,000枚獲得COzSC精密計時器認證的陀飛輪計時機芯與全新Connected Modular 45智能腕錶做成套組在eBay上拍賣，起標價為17,900瑞士法郎（約台幣630,800元），拍賣所得的款項將全部捐贈給瑞士喜願基金會（Make-a-Wish Switzerland），幫助3至18歲的重症病童實現願望，為他們帶來勇氣、希望與歡笑。

圖片提供／TAG Heuer

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  • 義賣錶款的錶背上，印有象徵紀念的1,000字樣。

    義賣錶款的錶背上，印有象徵紀念的1,000字樣。

  • 泰格豪雅Connected Modular 45智能腕錶與第1,000只COSC認證Heuer-02T陀飛輪機芯於eBay成套義賣。

    泰格豪雅Connected Modular 45智能腕錶與第1,000只COSC認證Heuer-02T陀飛輪機芯於eBay成套義賣。

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