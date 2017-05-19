2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

大自然是珠寶永遠的靈感來源，透過各品牌不同的眼睛，形塑出特色的大自然。

儀態萬千美洲豹

Cartier最具代表性的大自然珠寶首推美洲豹系列，也是最具代表性的珠寶之一。約1950年代由當時的珠寶總監貞．杜桑（Jeanne Toussaint）發揚光大，將美洲豹比擬為女人，而美洲豹的外型也隨著女人在社會上的地位而變化，從最初爭取權利的霸氣外露，到近年肯定自我後產生的慵懶自在姿態，無一不迷人。

卡地亞生動的捕捉美洲豹的各種姿態，或坐或臥、或寫實或抽象，甚至以特別發明毛皮鑲嵌法，在豹斑點周圍刻劃毛皮紋路，讓美洲豹更顯得栩栩如生，甚至可以感覺到美洲豹的情緒，就像心愛的寵物。

圖片提供／Cartier