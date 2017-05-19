《奇幻大自然》3
2017-05-19
記者王瀅娟／紐約、台北報導
大自然是珠寶永遠的靈感來源，透過各品牌不同的眼睛，形塑出特色的大自然。
儀態萬千美洲豹
Cartier最具代表性的大自然珠寶首推美洲豹系列，也是最具代表性的珠寶之一。約1950年代由當時的珠寶總監貞．杜桑（Jeanne Toussaint）發揚光大，將美洲豹比擬為女人，而美洲豹的外型也隨著女人在社會上的地位而變化，從最初爭取權利的霸氣外露，到近年肯定自我後產生的慵懶自在姿態，無一不迷人。
卡地亞生動的捕捉美洲豹的各種姿態，或坐或臥、或寫實或抽象，甚至以特別發明毛皮鑲嵌法，在豹斑點周圍刻劃毛皮紋路，讓美洲豹更顯得栩栩如生，甚至可以感覺到美洲豹的情緒，就像心愛的寵物。
圖片提供／Cartier
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〈儀態萬千 美洲豹〉卡地亞頂級珠寶系列美洲豹藍寶石項鍊，以精雕格紋瑪瑙生動呈現美洲豹回眸的肌肉紋理，藍寶石主石約35.803克拉，約79,000,000元。
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〈儀態萬千 美洲豹〉卡地亞美洲豹鑽石項鍊，以抽象方式表現美洲豹，依然霸氣，約11,700,000元。
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〈儀態萬千 美洲豹〉卡地亞美洲豹鑽石手鐲，展現慵懶自在的美洲豹神態，約17,800,000元。
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〈儀態萬千 美洲豹〉卡地亞美洲豹鑽石戒指，鑲嵌11.34克拉的瓜形切割祖母綠，約7,950,000元。
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〈儀態萬千 美洲豹〉Panthere Arctique (北極地區) 美洲豹腕錶，18K白金鑲嵌1 顆 39.28 克拉枕形藍綠色海水藍寶，約28,700,000元。
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