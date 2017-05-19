《奇幻大自然》1
記者王瀅娟／紐約、台北報導
Tiffany 2017年Blue Book系列「The Art of the Wild」的發表，完整了今年初甫離職的創意總監弗朗西斯卡（Francesca Amfitheatrof）的三部曲。從2015年「The Art of the Sea」、2016年「The Art of the Transform」，到今年的「The Art of the Wild」，從孕育生命的海洋、到水中生物突破變形，至最終的野外叢林，形成一部講述生命起源的巨大史詩。
以往Tiffany的大自然珠寶走寫實的路線，帶著天真可愛的姿態，而The Art of the Wild系列則著重於呈現大自然的原始生命力，改寫了Tiffany大自然珠寶的刻板印象。這種「野」也表現在Blue Book的尺寸上，幾乎大了一倍，底色也從過去純淨的白轉為神秘的黑。Tiffany首席寶石專家暨高級珠寶副總裁梅爾文．可特里（Melvyn Kirtley）表示，這是希望能呈現更加尖端（Edgy）、強烈的印象。如果把這系列三部曲比擬為Tiffany的突破進化，那麼採取一個激進的態度，就顯得順理成章。
Tiffany傳奇創意總監約翰．羅林（John Loring）表示，他所看見的Blue Book，是齊集眾人努力與智慧的結晶，似乎在沖淡設計者角色的重要性；不過在做珠寶這件事上，設計者與實現設計的工匠向來同樣重要，少了優秀的工匠，再好的創意也難以實現，這才是Tiffany最龐大穩固的資產。
叢林細語
Tiffany傳奇創意總監約翰．羅林（John Loring）最欣賞的作品是「叢林細語」項鍊，這條項鍊共有450片樹葉堆疊出茂密的叢林，最難的地方是如何讓這些K金雕琢的樹葉彷如真實的樹葉般堆疊在佩戴者的頸項，自然的舒展，但外型不能走鐘。「當我看到它的時候，就回想到我某年去一個博物館拍賣展品時買下的一堆原住民羽毛飾品，我把它們都送給了Paloma Piccasso，我想這很適合她，而她的確也很喜歡。這些羽毛飾品是如此美麗，我不禁想，其實人類一直都有打扮自己的渴望，只是現代的我們用精雕細琢珠寶，而以前的人會用身邊可得的任何事物來裝飾自己，比如漂亮的石頭、木頭、羽毛等等。愛美是人類的天性，是非常原始的本能。正是這樣的本能，驅使著人們不斷精進技術，最終才能創造出絕美的珠寶。」
羽毛與漿果
繁茂的枝葉恣意發展，刺眼的陽光穿隙灑落，形成七彩的光譜，由個個獨具特色的有色寶石表現；巨禽與延伸的羽毛系列特別著重動感的呈現，細膩地製作了多重關節，讓羽毛隨著配戴者的動作迎風搖曳；神祕莓果以古老的串珠型態表現，然而採用K金繩結包覆單一莓果，再一顆顆相連結串起的複雜工藝，讓傳統顯得耳目一新。
動感水流
注重動感呈現的瀑布，除了獨立製作的水流，還應用多樣不同切割的鑽石，透過不同的鑽光閃爍，讓水滴活起來。
圖片提供／Tiffany
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〈羽毛與漿果〉Tiffany 2017 Blue Book 系列神秘莓果三串式項鍊，以18k金包裹起錳鋁榴石與紅碧璽珠後，再相互連結，穿插18K金鑲鑽串珠，創造出傳統串珠的不同風貌。
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〈羽毛與漿果〉Tiffany 2017 Blue Book 系列內層18K金，外層鉑金鑲嵌鑽石羽毛狀手環，利用線條與鑲嵌不同切割的鑽石創造動感。
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〈動感水流〉Tiffany 2017 Blue Book 系列湧流瀑布耳環，以3種形式呈現，共通點是關節都很多，可隨佩戴者動作擺動
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〈動感水流〉Tiffany 2017 Blue Book 系列湧流瀑布耳環，以3種形式呈現，共通點是關節都很多，可隨佩戴者動作擺動
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〈動感水流〉Tiffany 2017 Blue Book 系列湧流瀑布耳環，以3種形式呈現，共通點是關節都很多，可隨佩戴者動作擺動
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〈叢林細語〉Tiffany 2017 Blue Book 系列叢林細語項鍊，手工打造450片18K金葉片，分3層鑲嵌，為此系列耗時最久的工藝之作。約72,000,000元。
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〈動感水流〉Tiffany 2017 Blue Book 系列湧流瀑布手環，細膩的關節讓垂吊的水流保有可動的空間，在腕間自然垂下。
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〈羽毛與漿果〉Tiffany 2017 Blue Book系列18K金鑲嵌馬眼形與圓形明亮式鑽石羽毛手環，看似剛硬實則柔軟，為工藝之作。
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〈羽毛與漿果〉Tiffany 2017 Blue Book 系列樹葉耳環，主石為總重8.55克拉梨形切割錳鋁榴石，鑲嵌白鑽與黃鑽的樹葉有多重關節，搖曳生姿。
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〈叢林細語〉Tiffany 2017 Blue Book 系列湧流瀑布項鍊，鉑金鑲嵌總重近100克拉矩形、梨形切割及圓形明亮式切割鑽石，各式鑽光閃耀出靈活的瀑布水流。
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標題：《奇幻大自然》1
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