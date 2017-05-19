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全新觸控面板 保鮮氣墊粉餅

2017-05-19

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞「宅男女神」林明禎昨以嘉賓身分出席知名彩妝師Kevin凱文老師研發的美妝品牌BeautyMaker新品發表會，原本沒有交集的兩人，竟是因為一款氣墊粉餅而結緣。

原來，林明禎在化妝師的推薦下使用了凱文老師研發的零油光氣墊粉餅，沒想到一試成主顧，林明禎說：「我在化妝師推薦下使用這款氣墊，真的解決我最在意的出油問題，長時間維持妝效，讓我大為驚豔。」現在BeautyMaker推出新一代氣墊粉餅，林明禎不僅前來站台，還現場大跳拳擊有氧，當場測試不脫妝效果。

去年一上市就熱銷30萬顆的BeautyMaker「第一代零油光晶漾持妝氣墊粉餅」，解決亞洲女性最在意的出油、浮粉和易脫妝的困擾。「新一代零油光晶漾持妝氣墊粉餅」不僅保留原有氣墊的輕、薄、透以及強效控油的特性，並利用獨家「全新觸控面板」透過真空保鮮科技，形成一個隔絕空氣、外界污染的真空保鮮層，讓每一滴粉底都新鮮。

圖片提供：BeautyMaker

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  • BeautyMaker零油光系列，最新品為新一代零油光晶漾持妝氣墊粉餅（白／自然）原價850元，特價645元。（記者邱巧貞攝）

    BeautyMaker零油光系列，最新品為新一代零油光晶漾持妝氣墊粉餅（白／自然）原價850元，特價645元。（記者邱巧貞攝）

  • 「宅男女神」林明禎（左）以嘉賓身分出席知名彩妝師Kevin老師（右）活動，現場大跳拳擊有氧，當場測試不脫妝效果。

    「宅男女神」林明禎（左）以嘉賓身分出席知名彩妝師Kevin老師（右）活動，現場大跳拳擊有氧，當場測試不脫妝效果。

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