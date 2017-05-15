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層峰柴油買家自駕優選-2

2017-05-15

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【豪華房車篇】

BMW 730d前座領航版

BMW現行7系列豪華房車在國內上市以來，憑藉優異的車室空間與駕乘表現，加上先進的科技配備，不僅對長軸後座買家深具說服力，其短軸版也吸引了不少自駕型豪華房車買家，去年銷售量已凌駕於Mercedes-Benz S-Class。

BMW總代理汎德公司針對前座買家與後座買家的差異化需求，將短軸版的730i和730d規劃成前座領航版和後座尊榮版兩種車型，前者配有電動玻璃天窗和車況抬頭顯示器，後者則改以附有麂皮頭枕的雙後座舒適型電動座椅及電動側窗簾取代之，同樣開出398萬起的基本車價。

本文試駕的是730d前座領航版，引擎蓋下搭載排氣量2,993cc的柴油TwinPower Turbo直6引擎，可輸出265匹最大馬力與63.2公斤米峰值扭力，搭配Steptronic運動化8速手自排變速系統，原廠公布的0～100公里／時加速僅需6.1秒，極速則被限定在250公里／時，國內能源局的平均油耗為15.4公里／公升，無庸置疑達到該排氣量級距能源效率最佳的第1級。

採Carbon Core碳纖維車體結構的BMW 7系列房車，不僅有效減輕車重，且擁有絕佳的車體剛性，駕馭起來甚至比大多數小一號的主管房車還輕快俐落，豐沛的柴油動力結合新世代動態行車模式切換功能，無論加速反應和操控表現都凌駕於同級大型豪華房車對手之上，行路舒適性亦難以挑剔，無怪乎能吸引眾多自駕型豪華大車買家的青睞，成為此級距的最暢銷車款。

BMW一貫駕駛人導向的座艙規劃，對前座買家自然魅力無窮，加上現行7系列更精進的操作介面和內裝質感，絕對讓駕駛人愛不釋手。這輛前座領航版試駕車選配了雙色調內裝及附有金屬飾條的橡木飾板，讓座艙顯得更明亮有個性；而投射在前擋風玻璃的車況抬頭顯示器，以及充滿趣味性的手勢控制功能，無不帶給駕駛人更豐富的駕駛樂趣。

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  • BMW 730d柴油豪華房車針對前後座買家不同的需求，推出前座領航版與後座尊榮版的差異化配備的車型選擇。本文試駕的主角為配有電動玻璃天窗和車況抬頭顯示器的前座領航版，訴求前座自駕型買家。

    BMW 730d柴油豪華房車針對前後座買家不同的需求，推出前座領航版與後座尊榮版的差異化配備的車型選擇。本文試駕的主角為配有電動玻璃天窗和車況抬頭顯示器的前座領航版，訴求前座自駕型買家。

  • 短軸版730d比長軸版7系列要短了14公分，車尾視覺感看起來依然穩重大器，雙邊出的鍍鉻尾管（非時興的尾飾造型）將BMW豪華大車的性能本格表露無遺。

    短軸版730d比長軸版7系列要短了14公分，車尾視覺感看起來依然穩重大器，雙邊出的鍍鉻尾管（非時興的尾飾造型）將BMW豪華大車的性能本格表露無遺。

  • 本車加速表現堪稱凌厲，儘管車重超過1.75公噸，0～100公里／時加速僅需6.1秒，平均油耗每公升柴油可跑15.4公里，達到該排氣級距小客車的第1級。

    本車加速表現堪稱凌厲，儘管車重超過1.75公噸，0～100公里／時加速僅需6.1秒，平均油耗每公升柴油可跑15.4公里，達到該排氣級距小客車的第1級。

  • 730d配置3.0升直列6缸TwinPower Turbo柴油引擎，可輸出265匹最大馬力，並在引擎2,000～2,500轉間形成峰值達63.2公斤米的扭力高原。

    730d配置3.0升直列6缸TwinPower Turbo柴油引擎，可輸出265匹最大馬力，並在引擎2,000～2,500轉間形成峰值達63.2公斤米的扭力高原。

  • 內裝控台延續著BMW一貫簡潔明瞭的駕駛人導向設計，所有控鍵安排都以清晰就手為前提，用料質感也相當考究。這輛試駕車選配視覺搶眼的雙色調內裝與含金屬飾條的橡木飾板，讓座艙氛圍更明亮有個性。

    內裝控台延續著BMW一貫簡潔明瞭的駕駛人導向設計，所有控鍵安排都以清晰就手為前提，用料質感也相當考究。這輛試駕車選配視覺搶眼的雙色調內裝與含金屬飾條的橡木飾板，讓座艙氛圍更明亮有個性。

  • BMW 7系列是最早標配的手勢控制系統的車款，駕駛人可以透過手勢來執行接聽來電、調整音量等特定指令。

    BMW 7系列是最早標配的手勢控制系統的車款，駕駛人可以透過手勢來執行接聽來電、調整音量等特定指令。

  • 對自駕買家來說，現行7系列上的動態行車模式切換功能相當先進而好用，提供了Sport、Sport Individual、Comfort、Comfort+、ECO PRO、ECO PRO Individual及Adaptive Mode共7種模式，其中Adaptive Mode會依據駕駛人開車的風格和習慣等參數，自動調整行車動態的反應，相當體貼駕駛人的偏好。

    對自駕買家來說，現行7系列上的動態行車模式切換功能相當先進而好用，提供了Sport、Sport Individual、Comfort、Comfort+、ECO PRO、ECO PRO Individual及Adaptive Mode共7種模式，其中Adaptive Mode會依據駕駛人開車的風格和習慣等參數，自動調整行車動態的反應，相當體貼駕駛人的偏好。

  • BMW 730d小檔案

    BMW 730d小檔案

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