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佳士得春拍今明預展 愛馬仕珍稀皮革包誘客

2017-05-13

〔記者王瀅娟／台北報導〕香港佳士得春拍今、明兩天於台北富邦國際會議中心舉辦拍賣預展，此次焦點拍品包括名鑽「Jonker V」，以及貴婦們排隊等候的愛馬仕珍稀皮革柏金包。

「The Jonker」重達726克拉，為開採當時已知第四大鑽石原石，1935年由Harry Winston買下，隔年切割成12顆鑽石，此次拍賣的「Jonker V」重25.27克拉，為祖母綠式切割，突顯其純淨無瑕。

珠寶拍品另一焦點為4大揚名國際的華裔珠寶設計師，出身台灣的Cindy Chao也在列，以手工蠟雕製作出的流動建築感獲佳士得青睞。她下週四也將於台北文創大樓展出她在去年受邀參加巴黎古董雙年展作品，同時提前發表2017年度Black Label大師系列Masterpiece作品。

手袋拍品有愛馬仕出品的亮面紫桃紅色porosus鱷魚皮鑲鑽柏金包、霧面白色尼羅鱷魚皮喜瑪拉雅鑲鑽柏金包、亮面漸變色salvator蜥蜴皮凱莉包、柏金包與Constance包等罕見包款，靜待貴婦競標。

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  • 香港佳士得春拍珠寶焦點之一Cindy Chao羽毛胸針，鈦金屬鑲嵌彩鑽，預估拍價港幣4,800,000至6,500,000元。

    香港佳士得春拍珠寶焦點之一Cindy Chao羽毛胸針，鈦金屬鑲嵌彩鑽，預估拍價港幣4,800,000至6,500,000元。

  • 香港佳士得春拍珠寶焦點之一為Harry Winston出品的Jonker V鑽戒，預估拍價港幣17,500,000至28,000,000元。

    香港佳士得春拍珠寶焦點之一為Harry Winston出品的Jonker V鑽戒，預估拍價港幣17,500,000至28,000,000元。

  • 香港佳士得春拍焦點拍品之一愛馬仕罕見亮面漸變色salvator蜥蜴皮25公分sellier凱莉包，預估拍價港幣150,000至200,000元。

    香港佳士得春拍焦點拍品之一愛馬仕罕見亮面漸變色salvator蜥蜴皮25公分sellier凱莉包，預估拍價港幣150,000至200,000元。

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