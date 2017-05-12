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《設計師與運動對話》3
2017-05-12
記者林欣若／台北報導
里卡多‧提西 X Nike
「Air Max 97是90年代年輕人的必備鞋款，當時的我喜歡DJ和音樂，夜店裡那些引領潮流的人都穿著Air Max，那是一個充滿歷史記憶的年代，也是運動服飾與時尚的初次相遇。」前Givenchy創意總監里卡多‧提西（Riccardo Tisci）如此回憶，因此他與Nike的合作，理所當然挑上經典的Air Max，注入了他眼中的當代時尚精神，打造全新NikeLab Air Max 97 Mid × RT。
里卡多‧提西保留了Air Max的靈魂，經典外形以及全掌氣墊，「我讓鞋子變得更高，因為我覺得這樣看起來更有街頭時尚感，這就是我的典型風格」，並利用黑色皮革材質與白色縫線形成對比，在賦予這雙鞋新結構的同時，傳達出一種成熟的氣質。
另外，身為Air Force 1的愛好者，里卡多‧提西以Air Force 1在籃球文化的根基對該經典鞋款進行了重新塑造，去年推出NikeLab Dunk Lux High × RT，今年再推出NikeLab Dunk Lux Chukka × RT，「我覺得Dunk有一種特質，它既建立於運動層面，又衍生於街頭時尚文化」，里卡多‧提西認為，只要你能想像得到，它可以融入許多不同的時尚領域。NikeLab Dunk Lux Chukka × RT沿襲了Dunk Lux High的誇張比例，包括巨大的Swoosh標誌和加寬的鞋頭護條與鞋眼片，Lunarlon鞋墊能夠帶來柔軟的緩震效果。
圖片提供／Nike、onefifteen
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