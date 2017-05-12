鎮金店編織心意 寵愛媽咪─純金貴氣好贈禮 萬花筒放大主鑽 藤愛巧思二合一

2017-05-12

〔記者王瀅娟／台北報導〕黃金與鑽石一向是母親節禮物的熱門之選，鎮金店旗下三大品牌Just Gold、Just Diamond與Peonia Diamond分別推出母親節新品，搭配優惠折扣，寵愛媽咪或犒賞自己皆宜。

Just Gold推出「編織愛戀」新品，以純金編織出維多利亞時期皇室貴族御用的圖騰，加以光面髮紋與霧面噴砂處理交織呈現，讓編織紋路看來更加立體，大器的外型流露皇室貴氣，編織紋路中暗藏心型的小巧思更是表達心意的好贈禮。

媽媽通常愛大方的設計，Just Diamond因而推出具有放大效果的「萬花筒」系列，在主鑽旁加一圈刻面金屬，放大鑽石切割輪廓，再加上一圈小鑽，讓鑽石光芒放大再放大，讓媽媽面子十足，兒女荷包也顧到了。Peonia Diamond採用獨家88切割面鑽石，閃耀極致鑽光，加上以藤蔓為靈感的設計，取名「藤愛」，賦予「疼愛」之意，用於感謝母親特別有意義。獨特的二合一兩用戒台，可以轉化成戒指或鍊墜佩戴，一定深合精打細算型媽媽的心意。