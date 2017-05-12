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宋芸樺空中飛人 保濕不馬敷
2017-05-12
﹝記者邱巧貞／台北報導﹞近來人氣很旺的女星宋芸樺昨日出席迪奧全新保濕新品發表會，特地從中國蘇州回來參加活動的她透露自己在飛機上的法寶就是口罩、蒸汽眼罩以及迪奧新推出的精華凝霜，她說：「擦完凝霜後，戴上口罩，即使在飛機上保養也不會被認出來，下機後，素顏也很美。」
宋芸樺笑說自己每天只想花10分鐘保養，「過去人家都說『懶女人不會變漂亮』，但我覺得現在保養品很簡便，懶女人也能變漂亮。」成為電影票房女星，宋芸樺接下來最想嘗試的是演出武俠片、當女俠；被問到男生做什麼事最令她心動？她回答：「幫我完成卸妝及所有保養。」在見男神之前一定要做的事？她笑說：「敷面膜。因為希望男神在我上妝後及素顏時，都能喜歡上我。」
迪奧美妍中心首次將革命性「總體基因體學」研究方法應用在肌膚保養上，發現皮膚菌落與肌膚間的平衡循環，是肌膚自我健康、美麗的關鍵之鑰，迪奧全新推出的「花植水漾保濕系列」，以尊重皮膚菌落為出發，蘊含能平衡皮膚菌落、維護好菌的天然「巴爾幹苣苔萃取」，以及強化肌底水循環的迪奧花園「錦葵精華」，產品採用天然純淨花植成分，為肌膚深層注水保濕，賦予健康防禦力；同時結合環保友善包裝、怡人香氣，為肌膚帶來一場愉悅呵護的感官饗宴。
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