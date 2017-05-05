點睛品吸睛 耳玩自由Play
2017-05-05
〔記者王瀅娟／台北報導〕點睛品搭上自我搭配首飾風潮，推出全新Ear Play耳玩系列，開口耳骨環搭配可替換長配飾的設計，即使沒耳洞也可以Play！
開口耳骨環目前有玫瑰金、18K白金鑲鑽、18K黑金鑲黑鑽三款選擇，鑲鑽款式一半為密釘鑲、一半為點狀包鑲，可以有正反2種戴法；長短吊墜配飾約有15款可選，包括星星、圓圈、十字架、水滴、弧線等圖騰，可單搭長鍊墜修飾臉型，也可長短搭配出豐富層次，更可嘗試不同顏色金屬的混搭，顯露個人時尚風格。
此外，吊墜配飾也可以搭配既有的單顆美鑽耳針式耳環，或新推出的立體球狀的鉑金耳環，也是一個搭配上的新想法。耳玩系列另有多款鉑金垂鍊耳環，可自由拉動佩戴長度，展現更個人化的戴法。
圖片提供：點睛品
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