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點睛品吸睛 耳玩自由Play

2017-05-05

〔記者王瀅娟／台北報導〕點睛品搭上自我搭配首飾風潮，推出全新Ear Play耳玩系列，開口耳骨環搭配可替換長配飾的設計，即使沒耳洞也可以Play！

開口耳骨環目前有玫瑰金、18K白金鑲鑽、18K黑金鑲黑鑽三款選擇，鑲鑽款式一半為密釘鑲、一半為點狀包鑲，可以有正反2種戴法；長短吊墜配飾約有15款可選，包括星星、圓圈、十字架、水滴、弧線等圖騰，可單搭長鍊墜修飾臉型，也可長短搭配出豐富層次，更可嘗試不同顏色金屬的混搭，顯露個人時尚風格。

此外，吊墜配飾也可以搭配既有的單顆美鑽耳針式耳環，或新推出的立體球狀的鉑金耳環，也是一個搭配上的新想法。耳玩系列另有多款鉑金垂鍊耳環，可自由拉動佩戴長度，展現更個人化的戴法。

圖片提供：點睛品

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  • 點睛品「耳玩」系列鉑金單只耳環，4,500元。

    點睛品「耳玩」系列鉑金單只耳環，4,500元。

  • 點睛品「耳玩」系列18K黑金黑鑽石耳環21,600元，配飾1,800至11,000元。

    點睛品「耳玩」系列18K黑金黑鑽石耳環21,600元，配飾1,800至11,000元。

  • 點睛品「耳玩」系列18K白金鑽石耳環，41,200元。

    點睛品「耳玩」系列18K白金鑽石耳環，41,200元。

  • 點睛品「耳玩」系列可在耳環上另加配飾，18K玫瑰金耳環4,300元，配飾各1,800至11,000元。

    點睛品「耳玩」系列可在耳環上另加配飾，18K玫瑰金耳環4,300元，配飾各1,800至11,000元。

  • 點睛品推出「耳玩」系列讓耳環更有個性更有趣。

    點睛品推出「耳玩」系列讓耳環更有個性更有趣。

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