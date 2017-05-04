移動式空調夯賣 掀一線台廠大戰

2017-05-04

記者吳佩樺／台北報導

5月高溫已經熱得讓人受不了，進入空調銷售旺季，近幾年竄起的移動式空調，今年更是百家爭鳴，除了較早進入市場的歌林、禾聯、威技等，其他台灣一線家電大廠例如聲寶、東元今年也加入戰局，堪稱進入戰國時代，競爭更為白熱化！

年度銷量預估5萬台 占整體空調5%

聲寶表示：「2017年台灣整體移動式空調需求約4至5萬台，聲寶目標要搶下10%市占。」東元則指出：「目前移動式空調銷售約占整體空調的5%，觀察不少消費者用來取代家中原有水冷扇等產品，主要客層以廚房、小吃店、半開放空間以及租屋族的需求最多。」

市場競爭激烈 保固比照一般空調

面對勁敵，去年已頗有斬獲的歌林再加強火力，認為「歌林移動式空調去年度銷量已有5至6千台，今年全系列產品更為完整，入門至高階一應俱全，囊括1.5kW～3.5kW機種，銷量可望翻倍。且售後服務比照一般空調，提供全機3年、壓縮機10年保固，是很多品牌做不到的。」

功能趨勢多合一 兼除濕、清淨空氣

移動式空調去年已經是夏季家電的大黑馬，燦坤分析：「移動式空調銷售旺季主要集中在5至7月，占全年7成，去年賣得嚇嚇叫，還曾創下一天賣破千台的記錄，十分驚人。以1.3萬至2萬元最熱賣。跟一般空調一樣分單冷、冷暖機種，一機多用是趨勢，大多結合風扇、除濕或空氣清淨功能。」

適用無法安裝空調空間 不等於水冷氣

移動式空調因為沒有室外機，適用於無法安裝空調的空間；優點包括安裝比一般空調簡易，以及110V電壓就能使用。

目前市面上另有水冷氣、水冷扇等涼夏家電，一般民眾在字面上容易跟移動式空調混淆，移動式空調有壓縮機和冷媒，是真正的冷氣，但水冷氣、水冷扇等產品充其量只是風扇罷了。

移動性受排風管限制 搞清楚再下手

購買移動式空調之前，以下前提必須先了解。全國電子提醒，移動式空調訴求無法安裝空調的空間，市場定位並無要取代一般空調，冷房效果不能和一般空調相提並論。再者，僅管主打「移動式」，市售機種幾乎都要安裝排風管，室內宜鄰近窗口的位置尤佳，移動性會受到排風管的限制。重要的是，避免危險，移動式空調要使用獨立插座，不和其他電器共用插座。

《通路推薦新品／熱賣款式》

聲寶AH-PC128 自動擺葉

冷房效能：2.9kW

具備冷氣、涼風、除濕功能，透過大型出風口和自動擺葉設計來提升冷房效率。強調時尚外型，配置背透光顯示面板。售價15,900元，全國電子。

威技WAP-332R 環保R32冷媒

冷房效能：3.3kW

號稱全台首款採用R32環保冷媒的移動式空調，另有除濕功能。採用雙DC變頻馬達，為求外型美觀，設計隱藏式把手。售價18,900元，燦坤快3網路商城。

歌林KD-121M01 小坪數專用

冷房效能：1.5kW

歌林針對小坪數和露營族群推出的入門機種，降低入手門檻。具備二段風速調整以及可拆式濾網，方便清洗。售價9,999元，PChome 24h購物。

歌林KD-301M05 壓縮機10年保固

冷房效能：3.5kW

冷暖機型，一機多用，提供3段風速調整，且有除濕、空氣清淨等功能。擁有全機3年、壓縮機10年保固。售價22,900元，PChome 24h購物。

東元MP25FH 大出風口

冷房效能：2.5kW

冷暖機型結合除濕等功能，瘦長型設計，減少擺放空間面積，以及配置LED觸控面板。大出風口增快冷房效果。售價11,815元，momo購物網。

禾聯HPA-36MH 大顯示面板

冷房效能：3.5kW

冷暖機型，同時結合除濕、風扇、乾衣功能。採用大型顯示面板、360度零重力滑輪設計，方便操作和移動。售價19,900元，全國電子。

THOMSON TM-SAJ01M 清淨空氣

冷房效能：2.２kW

擁有冷氣、除濕、空氣清淨等功能。提供24小時定時。強調多種安全裝置，例如馬達、壓縮機過熱保護。售價14,900元，燦坤快3網路商城。

CASA CA-10680B 高密度防塵濾網

冷房效能：2.9kW

採用高密度防塵濾網、微電腦顯示控制面板。機器內建自動化霜功能，且能積水蒸發、無須排水。售價14,155元，Yahoo奇摩購物中心。