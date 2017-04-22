美少女戰士耍心機 限量粉餅

2017-04-22

〔記者邱巧貞／台北報導〕美少女戰士邁入25歲了！2017年適逢美少女戰士25週年慶，特別與資生堂東京櫃心機彩妝首次異業合作推出限定版粉盒包裝，搭配春夏季節適用的心機星魅輕羽粉餅。

資生堂心機星魅輕羽粉餅以甜點的慕絲質地為概念，在粉狀粉底的製作過程中首度採用「慕絲壓製法」，有別於過去一般粉狀粉餅直接將油分和保濕成分加入粉末中，再以強力混合壓製成紮實結構，而改以將空氣感粉末與保濕精華液成分均勻混合，並以緩慢且輕柔的力道按壓成慕絲狀粉末後，再乾燥製成，過程耗時費工，粉餅質地輕透柔滑、延展性佳，可充分融入肌膚，維持長時間不脫妝。

除了結合美少女戰士限量包裝外，值得一提的是，原本心機星魅輕羽粉餅的粉蕊售價為1,000元，粉盒另售400元，此次推出的限定版定價1,000元，等於是直接買粉蕊送粉盒，5/1將於忠孝SOGO限量首賣200個，並於6/1正式於各大通路限量發售。

圖片提供：資生堂