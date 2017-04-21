2017巴塞爾錶展專輯21：時間等式 明日之星3

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

好選擇=五色繽紛+尺寸俱全

【同款作品擁有更多顏色與更多尺寸以迎合顧客所喜。】

Seiko暱稱「小Grand Seiko」、原僅限日本市場銷售的機械錶Presage自去年開放國際發行，其多樣化的設計與物超所值的價格開創銷售佳績，今年再發表8種款式，靈感來自不同的雞尾酒、色系獨特迷人，而錶殼更纖細、錶冠手感扎實，於展間反應極佳。

擁有雄厚飛行歷史的漢米爾頓（Hamilton）今年成為紅牛特技飛行錦標賽（Red Bull Air Race World Championship）指定官方計時，推出Khaki Air Race特別版腕錶，分別是備有藍色及灰色錶盤的官方計時款，以及橙色及黑色錶盤的漢米爾頓隊錶款，兩款腕錶均採用38或42毫米精鋼錶殼，備有黑色皮革錶帶或精鋼錶鍊。

在美度（Mido），Belluna雋永系列神秘日期窗腕錶以機刻花紋面盤搭配專利設計31個開放日期窗，將實用功能轉換為裝飾性的錶盤設計細節，細緻而獨到。而雋永系列藍光紳士腕錶以迷人的機刻花紋與80小時動力儲存機芯的精湛內涵迎接激烈競爭。

圖片提供／Hamilton、Mido、Seiko