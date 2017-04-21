2017巴塞爾錶展專輯20：時間等式 明日之星2

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

現代好錶=傳統美學+絕對實用

【好錶的定義對應時代進展與顧客所需，「忠於傳統美學加上實用的功能」即是今年看準的方向。】

創立185年的浪琴（Longines）、全球總裁Walter von Känel以他推薦的兩款作品：Record系列與V.H.P.腕錶（Very High Precision，超高精確度）做為最佳示範。

他表示，圓形、大三針加日期顯示的設計最受浪琴的顧客歡迎，而今年，浪琴以V.H.P.腕錶象徵錶廠石英技術的磅礡回歸；此系列在1984年刷新鐘錶計時精準性的世界紀錄，新作更以每年誤差僅±5秒的精準度帶來業界首創的超精準智慧運動石英錶。款式承襲優雅的品牌精神，共有錶徑41與43毫米的3針款式，以及錶徑42與44毫米計時碼錶，並有藍色、銀色、黑色及碳纖維等4款面盤款式，定價介於台幣38,000至67,400元，可視為石英錶技術的新顛峰。

同時，浪琴更首度採用矽游絲機芯打造全新Record系列腕錶，並取得瑞士官方天文台（COSC）精密腕錶認證，以台幣63,600元起的建議售價直奔主力。

圖片提供／Longines