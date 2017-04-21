2017巴塞爾錶展專輯19：時間等式 明日之星1

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

智慧裝置蓬勃、經濟氣候不明，如此景況給了瑞士製錶業從沒見過的大挑戰：如何找回世人對腕錶的熱情？

高CP錶現=好價錢+好性能

【各大錶廠在2017年巴塞爾錶展（Baselworld）有志一同：簡約和經典。】

天梭（Tissot）很知道如何展現自己的優勢，尤其今年、巴塞爾錶展的100週年，也是品牌第100屆參展的慶祝之年，展前搶先發行定價約台幣3萬出頭的寶環系列腕錶，成功為渴望擁有高質量機械錶的大眾市場寫下「高CP值」的新定義；該錶機芯配備以往僅少數高級品牌使用、具抗磁與耐磨等優勢的矽游絲，助益走時穩定，圓形錶圈與面盤的巴黎釘紋機刻花紋處理細節更見高雅精美。當錶展揭幕，充滿時代感的復刻風格大舉出籠，天梭王子經典系列百年紀念款、擁有多種樣式可選的卓越系列超薄腕錶、1960年代枕形風格的伊婷系列女錶，以至復刻1948年計時腕錶，都引人期待；相對目標市場，天梭可說佳作連連、高潮迭起。

圖片提供／Tissot