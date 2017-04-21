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2017巴塞爾錶展專輯12：互助之作展新局2

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

帝舵協力！百年靈Superocean穩中帶猛

百年靈（Breitling）紀念Superocean Héritage超級海洋文化系列腕錶問世60週年，推出Superocean Héritage II超級海洋文化二代腕錶，主要改變在於以精鋼錶圈搭配堅固的高科技陶瓷錶圈刻度環，錶圈與同色面盤融合。造型獨特的三角形時針、菱形分針和略呈錐形的時標都與1957年的錶款一脈相承，夜光標記確保讀取性能。

這款具里程碑含義的作品共有42和46毫米錶徑的兩款腕錶和一款46毫米錶徑的計時腕錶，共三種顏色：黑色、藍色和銅棕色。

性能上，Superocean Héritage II Chronographe 46計時腕錶搭載瑞士官方天文台認證（COSC）的自動上鏈計時機芯。而Superocean Héritage II 42腕錶和46腕錶搭載的是同樣擁有COSC認證的自製B20機芯，這款高精準自動上鏈機芯極為堅固，動力儲存達70小時，基礎來自帝舵MT5612機芯，是兩個品牌的合作結晶，並提供5年保固。該系列定價約台幣135,100～157,000元。

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  • 百年靈Superocean Héritage II Chronographe 46。精鋼錶殼（46mm）。13型自動上鏈機芯。

    百年靈Superocean Héritage II Chronographe 46。精鋼錶殼（46mm）。13型自動上鏈機芯。

  • 百年靈Superocean Héritage II 42。精鋼錶殼（42mm）。B20型自動上鏈機芯。

    百年靈Superocean Héritage II 42。精鋼錶殼（42mm）。B20型自動上鏈機芯。

  • 百年靈於1957年首次推出超級海洋專業潛水腕錶（左），今年以新貌（右）問世。

    百年靈於1957年首次推出超級海洋專業潛水腕錶（左），今年以新貌（右）問世。

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