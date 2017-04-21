2017巴塞爾錶展專輯12：互助之作展新局2

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

帝舵協力！百年靈Superocean穩中帶猛

百年靈（Breitling）紀念Superocean Héritage超級海洋文化系列腕錶問世60週年，推出Superocean Héritage II超級海洋文化二代腕錶，主要改變在於以精鋼錶圈搭配堅固的高科技陶瓷錶圈刻度環，錶圈與同色面盤融合。造型獨特的三角形時針、菱形分針和略呈錐形的時標都與1957年的錶款一脈相承，夜光標記確保讀取性能。

這款具里程碑含義的作品共有42和46毫米錶徑的兩款腕錶和一款46毫米錶徑的計時腕錶，共三種顏色：黑色、藍色和銅棕色。

性能上，Superocean Héritage II Chronographe 46計時腕錶搭載瑞士官方天文台認證（COSC）的自動上鏈計時機芯。而Superocean Héritage II 42腕錶和46腕錶搭載的是同樣擁有COSC認證的自製B20機芯，這款高精準自動上鏈機芯極為堅固，動力儲存達70小時，基礎來自帝舵MT5612機芯，是兩個品牌的合作結晶，並提供5年保固。該系列定價約台幣135,100～157,000元。