2017巴塞爾錶展專輯9：時光美計 各有所長3
2017-04-21
記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導
複雜情感
【秉承傳統路線為詮釋傳世精髓的理念開創新象。】
寶璣（Breguet）Classique 7147腕錶將創立以來的所有標誌性元素融於一身，面盤飽滿剔透的白色光澤以大明火琺瑯工藝製作，面盤轉印經典的「寶璣字體」，再現古典之美。
隸屬日本大廠Seiko旗下高端系列、Grand Seiko更做出品牌策略的改變，宣布將以獨立品牌之姿現身，錶款上不再有「SEIKO」Logo，並以1960年問世的原始設計開創全新系列，包括復刻版本與現代重新詮釋款，並將錶殼直徑加到38毫米以符現代品味；PT999鉑金版本的品牌標誌特以「陰刻」樣式呈現。
此外，Zenith繼去年與鐘錶網站「Hodinkee」（www.hodinkee.com）發行限量的Zenith El Primero Original Limited Edition For HODINKEE之後，再次推出經典系列Heritage 146計時腕錶，以1960年代腕錶為靈感、錶款名稱紀念當時的Calibre 146D機芯。此作大展復古面貌，採藍色或棕色錶盤與El Primero導柱輪計時機芯，藉古典時計融匯現代、歷史與稀世價值。
寶齊萊（Carl F. Bucherer）為Manero馬利龍外緣動儲腕錶換上鮮豔的夜藍及松綠色錶盤，色彩是來自品牌發源地、瑞士琉森的自然景致；由邊緣的濃豔至中央的輕淺色調生於複雜的工序，顯現高超色彩技術。
圖片提供／Hermes、Blancpain
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