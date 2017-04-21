2017巴塞爾錶展專輯7：時光美計 各有所長1

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

因應市場情勢，各家打出保守牌，並在創造精妙時計的同時賦予其當代而永恆的價值。

超薄超極限

【寶格麗（BVLGARI）第三度以「超薄」引起嘩然！】

繼2014年的陀飛輪與2016年的超薄三問錶，今年以錶徑40毫米、厚度5.15毫米，以及厚度僅2.23毫米、當今首屈一指的超薄自動上鏈機芯令Octo腕錶再創工藝極限，錶盤上的小秒針更顯這款纖薄傑作的精妙能耐。機芯透過鉑金微型自動盤確保其上鏈效率、防水30米深，並以手工飾以日內瓦波紋與魚鱗紋處理，製錶工藝令人刮目相看。同時，全球最薄的陀飛輪腕錶、鏤空新作Octo Finissimo Tourbillon亦為寶格麗奠下嶄新成就。

超薄錶身的氣質取決於比例和造型的拿捏，寶格麗如今為義式建築為藍本的Octo以超薄鈦金屬注入氣魄，無疑登上當代典範。

圖片提供／Bvlgari