2017巴塞爾錶展專輯5：經典年代 時光慶典2
2017-04-21
記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導
勞力士深海探險50年
勞力士（Rolex）展館外不時圍滿人，大多為了欣賞新一代Oyster Perpetual Sea-Dweller腕錶，這是該系列慶祝面世50週年的嶄新之作。
半世紀前，這只防水深度達610米、配備專利排氦閥門以讓氦氣能在高壓艙的長期減壓過程中釋放出來，以免損毀腕錶的傳奇作品，開闢潛水員的深海探險與水底居住科學計畫。歷經半世紀的輝煌里程，新錶以43 毫米錶殼搭載14 項專利的勞力士3235 型機芯，在精準、動力儲備、防震防磁各方面都十分出色，尤其以鎳磷製成的專利Chronergy擒縱系統並配備勞力士專利藍色Parachrom游絲，高效穩定且不受磁場干擾。外觀上，Sea-Dweller首度擁有可將日期顯示放大的小窗凸透鏡，錶面上的紅色字樣「Sea-Dweller」亦取自1967年首款Sea-Dweller的設計。
同樣搭載勞力士3235 型機芯的還有Oyster Perpetual Datejust 41腕錶；機芯裝進錶殼後，精準度達至平均誤差為每天正負兩秒以內。這款始於1945年作品是世上首款在錶面上有日曆顯示的自動上鏈腕錶，發明於1953年的小窗凸透鏡更是一大特色。今年以藍色太陽光線效果錶盤現身，更加時尚迷人。
讓人眼睛一亮的還有糖果色的Oyster Perpetual Yacht-Master 40（蠔式恒動遊艇名仕型40）。此經典航海錶首次以鑲寶石款亮相，旋轉外圈密鑲彩色寶石和碧綠榴石，12 點方位鑲嵌一顆三角形鑽石，配備專利Oysterflex橡膠錶帶。精準度亦達至平均誤差為每天正負兩秒以內。
部分圖片提供／Rolex
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