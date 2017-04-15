| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
 首頁 > 消費

楊丞琳面對鍊情 陷苦思

2017-04-15

〔記者王瀅娟／台北報導〕Piaget於台北101松智入口開設為期一個月的「Possession快閃店」，楊丞琳出席開幕活動，表示Possession新品的多樣色彩讓她首度陷入選擇困難症，建議：「如果經濟能力許可的話，我建議所有顏色都買回家！」

楊丞琳表示，自己購物一向快狠準，也不需要其他人的意見，所以一向獨自購物，只有買貴重物品時才會帶媽媽同行，以免媽媽聽到金額心臟病發。楊丞琳自認是很容易被黑色吸引的人，但看到其他顏色時也覺得很好看，「比如綠色寶石常常會讓人想到祖母綠，然後就會糾結在『祖母』兩個字上，但今天佩戴的孔雀綠讓我覺得很清新，就算搭配大紅色洋裝也不覺得是俗氣的紅配綠。」

Piaget經典的Possession系列今年首度推出鑲嵌彩色寶石款式，以玫瑰金鑲嵌紅玉髓、綠松石、青金石、孔雀石與縞瑪瑙，同時推出開口手鐲、手鍊與可繞2圈佩戴的長項鍊等款式，讓顧客享有多元化的疊搭佩戴選擇。Possession快閃店即日起開設至5月14日，顧客可自由進入店內體驗疊搭佩戴Possession系列的樂趣，還可拿期間限定的氣球與爆米花。圖片提供：Piaget

廣告
  • Piaget Possession玫瑰金鑲青金石長項鍊，212,000元起。

    Piaget Possession玫瑰金鑲青金石長項鍊，212,000元起。

  • Piaget Possession玫瑰金鑲紅玉髓手鍊，36,500元起。

    Piaget Possession玫瑰金鑲紅玉髓手鍊，36,500元起。

  • Piaget Possession彩色寶石手鐲，176,000元起。

    Piaget Possession彩色寶石手鐲，176,000元起。

  • 剛從紐約度蜜月回國的楊千霈現身Piaget Possession快閃店開幕活動，笑說穿露肚裝還被老公嫌太保守。（記者潘少棠攝）

    剛從紐約度蜜月回國的楊千霈現身Piaget Possession快閃店開幕活動，笑說穿露肚裝還被老公嫌太保守。（記者潘少棠攝）

  • 楊丞琳出席Piaget Possession快閃店開幕派對。（記者潘少棠攝）

    楊丞琳出席Piaget Possession快閃店開幕派對。（記者潘少棠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊丞琳
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：楊丞琳面對鍊情 陷苦思


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.