HOF建築幾何 幻化誘人珠寶─流蘇建構赫斯特大樓 耳環呈現克萊斯勒大樓

2017-04-15

〔記者王瀅娟／台北報導〕有「全世界車工最完美鑽石」之稱的Hearts on Fire（簡稱HOF）舉行Triplicity高級珠寶展，將最具紐約代表性的克萊斯勒大樓、赫斯特大廈等建築化為幾何線條的美麗珠寶，洋溢紐約摩登氣息。

創意總監Ilaria Lanzoni表示，她所到之處都會成為她的靈感，她定居的紐約曼哈頓當然是其中之一。延續去年以克萊斯勒大樓的三角窗型為靈感的項鍊，新推彎月造型耳環，以及以三角形羅列鑲嵌鑽石呈現的項鍊與手鍊，大面積的鏤空設計使珠寶既具結構感同時又顯輕盈。

以六層鑄石底座打造的赫斯特大樓為另一大靈感來源，新款項鍊選用特別的俯瞰視角設計，呈現出簡潔且日常佩戴也不顯誇張的氣質。流蘇設計的長鍊與耳環則讓人遙想紐約黃金的20年代，流露復古氣息。