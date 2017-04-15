| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
 首頁 > 消費

HOF建築幾何 幻化誘人珠寶─流蘇建構赫斯特大樓 耳環呈現克萊斯勒大樓

2017-04-15

〔記者王瀅娟／台北報導〕有「全世界車工最完美鑽石」之稱的Hearts on Fire（簡稱HOF）舉行Triplicity高級珠寶展，將最具紐約代表性的克萊斯勒大樓、赫斯特大廈等建築化為幾何線條的美麗珠寶，洋溢紐約摩登氣息。

創意總監Ilaria Lanzoni表示，她所到之處都會成為她的靈感，她定居的紐約曼哈頓當然是其中之一。延續去年以克萊斯勒大樓的三角窗型為靈感的項鍊，新推彎月造型耳環，以及以三角形羅列鑲嵌鑽石呈現的項鍊與手鍊，大面積的鏤空設計使珠寶既具結構感同時又顯輕盈。

以六層鑄石底座打造的赫斯特大樓為另一大靈感來源，新款項鍊選用特別的俯瞰視角設計，呈現出簡潔且日常佩戴也不顯誇張的氣質。流蘇設計的長鍊與耳環則讓人遙想紐約黃金的20年代，流露復古氣息。

廣告
  • 王思偉展演HOF赫斯特圖騰流蘇鑽石項鍊，1,390,000元。

    王思偉展演HOF赫斯特圖騰流蘇鑽石項鍊，1,390,000元。

  • HOF赫斯特圖騰雙層鑽石項鍊，3,550,000元。

    HOF赫斯特圖騰雙層鑽石項鍊，3,550,000元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： HOF
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：HOF建築幾何 幻化誘人珠寶─流蘇建構赫斯特大樓 耳環呈現克萊斯勒大樓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.