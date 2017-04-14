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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《小包有戲》1

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

透過撞色拼接、亮色圖騰，加上鉚釘或金屬裝飾，春夏包款活力十足！

小都會

【小亮點：拼接色塊加上鍊帶，充滿都會感。】

方正盒型的鍊帶肩背包Sloan Editor系列，是Michael Kors的熱賣款，採用光滑柔軟的牛皮革打造硬挺質感，融合現代金屬與結構性輪廓，讓包包充滿都會感。

每一季Sloan Editor都會以不同色彩或設計細節帶來全新風貌，2017年春夏則以浪漫的粉色、多彩的拼接為主軸，藉由色彩變化，讓包款也呼應季節變換。

圖片提供／Michael Kors

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  • Sloan Edito以小巧輕盈的包身，輔以明亮的拚色，讓穿搭更亮眼，17,800元。

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  • Michael Kors Sloan Editor拼接色鍊包，17,800元。

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  • Sloan Edito以小巧輕盈的包身，輔以明亮的拚色，讓穿搭更亮眼，17,800元。

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  • 中國女星古力娜扎背著新款拼接色Sloan Editor。

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標題：《小包有戲》1


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