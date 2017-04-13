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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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Sharp大螢幕Z3手機 後天上市

2017-04-13

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sharp手機去年重返台灣市場，今年再推出主打5.7吋大螢幕的Z3，擁有2,560x1,440解析度，最大賣點是讓2K螢幕導入中階手機。售價13,990元，4月15日上市，電信通路5月販售。

Sharp Z3配置1,600萬主相機，加入PDAF快速對焦和OIS光學防手震；前鏡頭亦有1,300萬畫素、PDAF快速對焦、F1.8大光圈、80.7度大廣角、智慧美肌。另有慢動作錄影、縮時錄影等功能。其他規格為高通MSM8976處理器、Android 7.0系統、4GB記憶體、64GB儲存空間，以及4G與3G雙卡雙待。

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  • Sharp Z3主打5.7吋2K大螢幕。 （記者吳佩樺攝）

    Sharp Z3主打5.7吋2K大螢幕。 （記者吳佩樺攝）

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