450萬級 4WD性能房車-2
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【Jaguar XF S】
英式品味4WD性能旗艦
英國高級車品牌Jaguar的XF車系在國內能見度並不像德國品牌同級對手那麼高，甚至連義大利Maserati的Ghibli在路上的曝光率都還高一點，讓人有種神秘而尊榮的印象。其外觀承襲近期Jaguar產品的設計DNA，諸如充滿肌理線條的引擎蓋、流露出貓科動物侵略性的頭燈造型、車側葉子板的亮黑烤漆散熱孔等。全車鋁合金比例高達75%，車重要比前一代XF減輕將近兩百公斤，車體剛性強化了28%，提供更直接明快的駕馭感受。
本文試駕的XF S性能旗艦搭載3.0升V6雙轉子機械增壓引擎，可輸出380匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力，結合ZF提供的8速手自排變速系統，0～100公里／時加速只需5.3秒，最高時速可直上250公里／時。油耗表現也可圈可點，國內能源局公布的平均油耗每公升汽油可跑12.4公里，符合本排氣級距能源效率最優的1級標準。
拜機械增壓所賜，XF S的低轉速扭力線性飽滿，輕踩油門即有豐沛的加速力道湧現，結合扭力分配精確靈敏的智慧型IDD 4輪驅動系統與20吋胎圈組，操控循跡表現極為穩健俐落，讓駕駛人有充分信心將本車驅策至性能極限。
坐進車艙，映入眼簾的是迥異於主流德國主管房車的英式內裝調性，XF S性能旗艦標配鑲有S徽飾的Soft Grain真皮包覆多功能方向盤，內裝採用亮面華紋烏木與暗色網紋鋁合金飾板，營造出簡練時尚的座艙氛圍。此外，本車長達2,960mm的軸距提供了寬敞舒適的後座空間，質感與配色俱佳的Taurus真皮椅面與內裝，乘坐感受一點都不輸給德國雙B對手。
Jaguar總代理九和汽車去年第4季將XF S的售價調降至450萬，跟左文的Mercedes-AMG E43 4MATIC相同，訴求厭倦主流德國性能房車的多金個性買家。
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Jaguar XF S有著動感霸氣的外型，恰好對上同級距的Mercedes-AMG E43 4MATIC和Maserati Ghibli S Q4等3.0 V6強制進氣動力AWD性能房車對手。
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在全車S外觀運動化套件與20吋霧面深灰Labyrinth輕合金輪圈妝點下，搭配車尾的左右雙出排氣尾管，體現XF S訴求的性能房車跑格。
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本車0～100公里／時加速需時5.3秒，雖沒有左文Mercedes-AMG E43 4MATIC那麼快，但矯健的懸載調性與絕佳的循跡表現，操駕起來仍樂趣橫生。
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引擎蓋下搭載一具3.0升V6雙轉子機械增壓引擎，可輸出380匹最大馬力，扭力峰值為45.9公斤米，每公升可跑12.4公里的歐規平均油耗，達到該排氣級距最優的1級標準。
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XF S標配鑲有S徽飾的Soft Grain真皮包覆多功能方向盤，內裝採用亮面華紋烏木與暗色網紋鋁合金飾板，座艙氛圍非常時尚簡練。
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ZF供應的8速手自排系統，透過JaguarDrive Selector™旋轉式排檔座來操作，也是這個英國豪華車品牌的一大特色。
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試駕車座椅以馬鞍棕色Taurus真皮包覆，並車有對比色縫線；拜2,960mm長軸距所賜，後座乘坐空間相當寬敞舒適。
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