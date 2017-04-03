450萬級 4WD性能房車-1

2017-04-03

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【Mercedes-AMG E43 4MATIC】

E63之下的溫柔性能優選

Mercedes-AMG為填補一般E-Class主管房車與E63 4MATIC+／E63 S 4MATIC+間巨大的產品鴻溝，推出了Mercedes-AMG E43 4MATIC，外觀裝上專屬的AMG車身造型套件，包含雙邊出設計的AMG跑車排氣系統，車頭則採用鑽石型水箱護罩，跟血統純正的E63 4MATIC+／E63 S 4MATIC+做出區隔。

引擎蓋下是一具排氣量2,996cc的V6雙渦輪增壓Biturbo引擎，可輸出401匹最大馬力與53.1公斤米最大扭力，但並非正港AMG的「one man, one engine」手工組裝引擎。與其匹配的是一具9G-TRONIC 9速手自排變速箱與4MATIC全時4輪驅動系統，0～100公里／時加速僅需4.6秒，性能實力直追搭載4.0 V8雙Turbo動力的Audi S6性能房車。

車上的AMG DYNAMIC SELECT介面提供Eco、Comfort、Sport、Sport+和Individual共5種駕駛模式，切換至Sport+模式下可獲得最激情的駕馭感受，不僅油門反應變得相當直接凌厲，加速力道澎湃猛暴，伴隨著AMG跑車排氣系統低沉渾厚的聲浪，讓你體驗AMG的性能奧義。4MATIC系統能自動調整前後軸動力分配，一般狀況下前後軸分配比例為31：69，使本車在保有後驅駕駛樂趣下（因後軸扭力分配較大），還能發揮4輪傳動的循跡優勢。儀表控台維持E-Class的基本格局，採用黑色nappa真皮/DINAMICA類麂皮材質混搭椅面，並運用紅色對比縫線和designo紅色安全帶（選配）來營造熱血氛圍。此外，舉凡黑色織布車內頂篷、環景式內裝照明（有64種光色和5段式亮度選擇）及黑色nappa真皮包覆的3輻式多功能平底跑車方向盤，都對車艙氛圍的提升有實質貢獻。

台灣賓士將Mercedes-AMG E43 4MATIC開出頗具競爭力的450萬起跳價，對重視加速性能，卻又不想犧牲日常實用性與舒適性的多金買家相當有說服力。