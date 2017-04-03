450萬級 4WD性能房車-1
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【Mercedes-AMG E43 4MATIC】
E63之下的溫柔性能優選
Mercedes-AMG為填補一般E-Class主管房車與E63 4MATIC+／E63 S 4MATIC+間巨大的產品鴻溝，推出了Mercedes-AMG E43 4MATIC，外觀裝上專屬的AMG車身造型套件，包含雙邊出設計的AMG跑車排氣系統，車頭則採用鑽石型水箱護罩，跟血統純正的E63 4MATIC+／E63 S 4MATIC+做出區隔。
引擎蓋下是一具排氣量2,996cc的V6雙渦輪增壓Biturbo引擎，可輸出401匹最大馬力與53.1公斤米最大扭力，但並非正港AMG的「one man, one engine」手工組裝引擎。與其匹配的是一具9G-TRONIC 9速手自排變速箱與4MATIC全時4輪驅動系統，0～100公里／時加速僅需4.6秒，性能實力直追搭載4.0 V8雙Turbo動力的Audi S6性能房車。
車上的AMG DYNAMIC SELECT介面提供Eco、Comfort、Sport、Sport+和Individual共5種駕駛模式，切換至Sport+模式下可獲得最激情的駕馭感受，不僅油門反應變得相當直接凌厲，加速力道澎湃猛暴，伴隨著AMG跑車排氣系統低沉渾厚的聲浪，讓你體驗AMG的性能奧義。4MATIC系統能自動調整前後軸動力分配，一般狀況下前後軸分配比例為31：69，使本車在保有後驅駕駛樂趣下（因後軸扭力分配較大），還能發揮4輪傳動的循跡優勢。儀表控台維持E-Class的基本格局，採用黑色nappa真皮/DINAMICA類麂皮材質混搭椅面，並運用紅色對比縫線和designo紅色安全帶（選配）來營造熱血氛圍。此外，舉凡黑色織布車內頂篷、環景式內裝照明（有64種光色和5段式亮度選擇）及黑色nappa真皮包覆的3輻式多功能平底跑車方向盤，都對車艙氛圍的提升有實質貢獻。
台灣賓士將Mercedes-AMG E43 4MATIC開出頗具競爭力的450萬起跳價，對重視加速性能，卻又不想犧牲日常實用性與舒適性的多金買家相當有說服力。
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Mercedes-AMG E43 4MATIC車頭採用有別於Mercedes-AMG新一代E63 4MATIC+／E63 S 4MATIC+的鑽石型水箱護罩，同時引擎蓋上少了E63隆起的線條，前氣壩造型也較為簡化，提供性能房車買家一款不是那麼hardcore的選擇。
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本車配有專屬的AMG車身造型套件，其AMG跑車排氣系統在後保險桿下採雙邊4出鍍鉻尾管設計，低沉厚實的聲浪相當震懾人心。
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在4MATIC全時4輪驅動系統加持下，本車的0～100公里／時加速僅需4.6秒，且激烈操駕時的循跡表現更優異，讓駕駛人信心十足。
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這具排氣量2,996cc的V6 Biturbo引擎，可輸出401匹最大馬力，並在2,500～5,000轉形成一段峰值53.1公斤米的扭力高原，儘管動力表現十分強勁，但跟AMG標榜「one man, one engine」的引擎組裝理念仍有所區別。
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儀表控台仍為一般E-Class的基本格局，上緣包覆以黑色ARTICO皮質，3輻式多功能平底跑車方向盤則採質感更細緻的黑色nappa真皮包覆，並透過紅色對比縫線增進熱血氛圍，試駕車另選配了鋁質內裝飾板（原本標配為霧面黑色梣木飾板）。
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試駕車標配19吋AMG 5輻雙肋式輕鋁合金輪圈，搭配前245/40ZR19、後275/35ZR19的米其林高性能跑車胎；前輪內採用印有AMG字樣的銀色烤漆對向4活塞煞車卡鉗。
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本車擁有2,939mm的長軸距，賦予後座寬敞充裕的腿部空間。座椅皮面為黑色nappa真皮／DINAMICA類麂皮材質混搭（車有紅色對比縫線），本車還選配了designo紅色安全帶。
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Mercedes-AMG E43 4MATIC小檔案
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