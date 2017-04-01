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簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩

2017-04-01

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓天然保養品牌innisfree昨舉辦Pop-up store華山綠色快閃店開幕活動，邀來女星簡嫚書亮麗現身並分享保養心得。近來，因工作之故在台灣與日本兩邊跑，簡嫚書提到身邊工作人員多半都有肌膚不適應的問題，但因自己平日保養最重視的就是保濕，「只要保濕做好，膚況穩定度高，就不會出現太大的問題。」她表示，平日會在洗卸後，直接搽上保濕精華液，有時吸收後還會再補搽第二層，搽保養品時也會搭配按摩，稍微提拉肌肉，她說：「在選擇保養品時，我反而比較怕強調『立即見效』的產品，因為我不求馬上有效果，而比較重視天然、不會敏感的成分，讓肌膚維持穩定性。」此外，對吃特別注重的她，也理出一套心得，認為「腸胃好，皮膚自然也會好！」並自豪自己蠻擅長下廚，拿手菜頗多，她提到：「尤其前陣子在IG上PO出咖哩飯照片，引來一群好友的迴響，我還會針對每個人不同的口味喜好做調整。」不論朋友或是男友吃過後都大大讚賞。

以濟州島天然成分為主訴求的innisfree，品牌明星商品綠茶籽保濕精華自2010年首度登場後，至今全球銷量已累積超過10,000,000瓶，為回饋消費者支持，從4/1至4/24在華山文創產業園區開設綠色快閃店，限量販售明星商品，並設有多個展示體驗區及舉辦空瓶回收活動，邀請消費者一起響應環保。

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  • 在innisfree華山綠色快閃店拍照上傳至Facebook或Instagram設公開，每上傳1張innisfree將捐款10元給荒野保護協會復育台灣山林。（記者邱巧貞攝）

    在innisfree華山綠色快閃店拍照上傳至Facebook或Instagram設公開，每上傳1張innisfree將捐款10元給荒野保護協會復育台灣山林。（記者邱巧貞攝）

  • 女星簡嫚書認為保養要內外兼具，外搽內服都要注重，平日也靠健走及瑜珈維持身材。（記者邱巧貞攝）

    女星簡嫚書認為保養要內外兼具，外搽內服都要注重，平日也靠健走及瑜珈維持身材。（記者邱巧貞攝）

  • innisfree即日起至4／24在華山文創產業園舉辦綠色快閃店活動。

    innisfree即日起至4／24在華山文創產業園舉辦綠色快閃店活動。

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標題：簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩


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