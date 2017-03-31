《食尚咖啡 對味空間》COVA

2017-03-31

記者凃盈如／台北報導

攝影／記者胡舜翔

200年甜點名店 時尚聚點COVA

同樣是義大利知名咖啡店，全球第一間COVA於1817年開設在米蘭斯卡拉劇院旁，吸引許多音樂家、藝術家與文人雅士駐足流連，是當時最時髦的社交沙龍聚點。義大利知名的歌劇作曲家賽佩威爾第、賈柯莫普契尼與作家海明威皆是COVA的座上賓，而許多歐洲王公貴族也於欣賞歌劇前及散場後在此聚會，一起品味風雅、談論政治。

看好COVA發展，LVMH集團於2013年收購該品牌，2016年進駐微風信義，符合國際精品定位，更吸引不少甜點控前往朝聖，品嚐濃郁厚實、用料慷慨的義大利甜點。COVA個人蛋糕一片約200元起跳，小塊蛋糕約70元起，消費者可輕鬆體驗輕奢華，譬如沙赫蛋糕（Sachertorte）選用南美洲巧克力豆添加杏仁粉，蛋糕主體添加巧克力奶油醬、杏桃醬，口感濃郁，是COVA於米蘭最暢銷的蛋糕之一。

圖片提供／新光三越、微風、Caffè Florian、COVA