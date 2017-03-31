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《超吊飾 喧賓奪主》

2017-03-31

記者王瀅娟／台北報導

裝飾用的吊飾也越做越大，頗有喧賓奪主之勢。

以皮草魔魔掀起包包掛飾旋風的Fendi，掛飾尺寸越做越大，Fendi Witches甚至可兼做行動電源。Loewe今年春夏也推出超大型動物掛飾，包括獅子、猴子、大象等，而且這些掛飾本身都可再收納小物，儼然是另一個掛在包包上的小包包。

另外值得關注的是，繼揹帶之後，包蓋也可以換了！Furla平均每16秒就賣出一只的Metropolis鍊帶包，除了每季推季節新款，另外也有可以換包蓋的款式，只要換包蓋整個包就煥然一新，對於想常常換包包，預算卻不多的小資女來說可說是大利多，去年秋冬推出大受歡迎，今年春夏再推新款包蓋，相信會一直延續下去。圖片提供／Loewe、Fendi、Furla

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  • Metropolis春夏可替換刺繡包蓋，7,800元。

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  • Metropolis Bag是Furla最受喜愛的包款，11,800元。

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  • Loewe春夏獅子吊飾，46,000元。

    Loewe春夏獅子吊飾，46,000元。

  • Loewe春夏推出超大型動物吊飾，猴子吊飾46,000元。

    Loewe春夏推出超大型動物吊飾，猴子吊飾46,000元。

  • Fendi Witches掛飾比包包本體還大。

    Fendi Witches掛飾比包包本體還大。

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標題：《超吊飾 喧賓奪主》


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