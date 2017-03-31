《超吊飾 喧賓奪主》
2017-03-31
記者王瀅娟／台北報導
裝飾用的吊飾也越做越大，頗有喧賓奪主之勢。
以皮草魔魔掀起包包掛飾旋風的Fendi，掛飾尺寸越做越大，Fendi Witches甚至可兼做行動電源。Loewe今年春夏也推出超大型動物掛飾，包括獅子、猴子、大象等，而且這些掛飾本身都可再收納小物，儼然是另一個掛在包包上的小包包。
另外值得關注的是，繼揹帶之後，包蓋也可以換了！Furla平均每16秒就賣出一只的Metropolis鍊帶包，除了每季推季節新款，另外也有可以換包蓋的款式，只要換包蓋整個包就煥然一新，對於想常常換包包，預算卻不多的小資女來說可說是大利多，去年秋冬推出大受歡迎，今年春夏再推新款包蓋，相信會一直延續下去。圖片提供／Loewe、Fendi、Furla
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