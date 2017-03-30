－ 今年最酷炫的家庭成員 機器人大軍來襲
記者吳佩樺／台北報導、攝影
機器人和人工智慧一向是好萊塢電影的熱門題材，1999年《變人》、2001年《A.I.人工智慧》等都是經典代表，在當時看似是極遙遠的未來世界，但才過了不到20個年頭，科技電影中的輪廓正在成真中；你做好準備，要讓機器人成為家庭一員了嗎？！
鴻海和日本軟銀合作的Pepper堪稱帶起機器人風潮，去年正式進入台灣市場，首先瞄準企業，開始在銀行、醫院等各大公司上班。然而機器人商機並非僅在商用，今年家用機器人也蓬勃發展中，讓智慧家庭的輪廓更加完整。
華碩Zenbo 明天第二波預購
目前台灣家用機器人市場以陪伴型為主，最近曝光度很高的華碩Zenbo，今年1月1日開放預購，限量168台，4分鐘搶購一空。明天將開放第二波預購、準備大量生產，蓄勢待發要進入更多家庭。
華碩Zenbo是一個2歲小男孩，身高62公分，不只會走路、會跳舞、會說中文，還有著豐富的表情，害羞、開心、不耐煩的心情都會顯露在臉上。主打功用是能當作家中小孩的小玩伴，當爸媽沒空時，化身巧虎講故事；當發生緊急事件時，敲打他的頭就能立刻撥出求救電話。
此外，同時是家中的生活小幫手和管家，例如只要問「今天台北會下雨嗎？」他會立刻蒐尋氣象並唸出。且支援串連智慧或紅外線家電，優點是不限品牌，等同智慧家庭的控制中心。不過聊天互動部分只能是簡單的對話回覆。
這樣一台超萌又聰明的機器人，會很貴嗎？或許出乎你想像的便宜，華碩Zenbo最低不用2萬元就能買得到，比一支蘋果iPhone 7還便宜。
LG Hub Robot 可組機器人家庭
LG也看好居家機器人市場，1月在美國CES大展發表Hub Robot，體積比華碩Zenbo還小巧，約30公分高，內建Amazon Alexa人工智慧。最好玩的是，LG另設計了迷你版Hub Robot，可和一般版搭配使用，在家中組成涵蓋爸爸、媽媽、小孩的機器人家庭，可惜台灣暫無上市計畫。
UBTECH程式教育機器人 高科技玩具
有別於華碩Zenbo、LG Hub Robot主打互動，遠寬電信今年引進UBTECH機器人來台，上市Alpha1 Pro和Jimu Robot二大系列，和日前亮相的樂高Boost一樣屬於娛樂教育機器人，可說是小孩的「高科技玩具」，最大賣點是利用手機App，讓小孩輕鬆學會程式設計，機器人的各種動作都能自己決定；華碩Zenbo亦有類似功能。其中Jimu Robot採積木設計，必須自行一塊塊組裝才行，有助訓練腦力發展和想像力。
嚴格來講，現階段家用機器人的確還不像科技電影中那麼「人性」，也得充電，但相信科技日新月異，如同人腦聰明的那一天，恐怕在不久的將來便會來臨！
【居家機器人 又萌又貼心！】
華碩 Zenbo
華碩Zenbo是一位2歲小男孩，會走路，臉上有著豐富表情，售價19,900元至24,900元。
LG Hub Robot
LG今年1月在美國CES電子展發表Hub Robot，但台灣暫無上市計畫。
【程式教育機器人 好好玩！ 】
UBTECH Alpha1 Pro
UBTECH Alpha1 Pro，可讓小朋友一邊玩、一邊學習程式設計，售價18,900元。
UBTECH Jimu Robot
UBTECH Jimu Robot屬於積木型機器人，擁有探索者系列、叢林飛車系列、草原漫步系列以及忍者龜，多達十多款，售價5,290～9,890元。
部分圖片提供／華碩、LG、UBTECH
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機器人成為今年最酷炫的家庭成員，繼首波限量預購告捷後，華碩Zenbo明天將開放第二波預購、準備大量生產，蓄勢待發要進入更多家庭。
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華碩 Zenbo
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生活小幫手 具備眾多生活小幫手，包括可幫忙叫計程車、查詢天氣、朗讀新聞等。
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緊急救護 當發生緊急事故時，只要敲打華碩Zenbo的頭，就能立刻撥出求助電話。
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智慧家庭管家 能串連家中智慧或紅外線家電，幫忙開關家電並進行操控，堪稱智慧家庭管家。
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內建巧虎 和巧虎合作，能變身巧虎和家中小孩一起玩。官方贈送19本互動故事書，Zenbo商城另有提供更多故事書下載購買。
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我的編程 可利用我的編程幫華碩Zenbo寫程式，包括動作、表情、說話都能自行決定。
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LG Hub Robot
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串連迷你版 Hub Robot除了一般版，另有迷你版，身高比一支手機還矮，但能彼此串聯、輔助使用。
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Amazon Alexa智慧助理 LG Hub Robot內建Amazon Alexa智慧助理，可互動說話。但LG尚未公開太多實際操作的細節功能。
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UBTECH Alpha1 Pro
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UBTECH Jimu Robot
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