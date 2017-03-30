－ 今年最酷炫的家庭成員 機器人大軍來襲

2017-03-30

記者吳佩樺／台北報導、攝影

機器人和人工智慧一向是好萊塢電影的熱門題材，1999年《變人》、2001年《A.I.人工智慧》等都是經典代表，在當時看似是極遙遠的未來世界，但才過了不到20個年頭，科技電影中的輪廓正在成真中；你做好準備，要讓機器人成為家庭一員了嗎？！

鴻海和日本軟銀合作的Pepper堪稱帶起機器人風潮，去年正式進入台灣市場，首先瞄準企業，開始在銀行、醫院等各大公司上班。然而機器人商機並非僅在商用，今年家用機器人也蓬勃發展中，讓智慧家庭的輪廓更加完整。

華碩Zenbo 明天第二波預購

目前台灣家用機器人市場以陪伴型為主，最近曝光度很高的華碩Zenbo，今年1月1日開放預購，限量168台，4分鐘搶購一空。明天將開放第二波預購、準備大量生產，蓄勢待發要進入更多家庭。

華碩Zenbo是一個2歲小男孩，身高62公分，不只會走路、會跳舞、會說中文，還有著豐富的表情，害羞、開心、不耐煩的心情都會顯露在臉上。主打功用是能當作家中小孩的小玩伴，當爸媽沒空時，化身巧虎講故事；當發生緊急事件時，敲打他的頭就能立刻撥出求救電話。

此外，同時是家中的生活小幫手和管家，例如只要問「今天台北會下雨嗎？」他會立刻蒐尋氣象並唸出。且支援串連智慧或紅外線家電，優點是不限品牌，等同智慧家庭的控制中心。不過聊天互動部分只能是簡單的對話回覆。

這樣一台超萌又聰明的機器人，會很貴嗎？或許出乎你想像的便宜，華碩Zenbo最低不用2萬元就能買得到，比一支蘋果iPhone 7還便宜。

LG Hub Robot 可組機器人家庭

LG也看好居家機器人市場，1月在美國CES大展發表Hub Robot，體積比華碩Zenbo還小巧，約30公分高，內建Amazon Alexa人工智慧。最好玩的是，LG另設計了迷你版Hub Robot，可和一般版搭配使用，在家中組成涵蓋爸爸、媽媽、小孩的機器人家庭，可惜台灣暫無上市計畫。

UBTECH程式教育機器人 高科技玩具

有別於華碩Zenbo、LG Hub Robot主打互動，遠寬電信今年引進UBTECH機器人來台，上市Alpha1 Pro和Jimu Robot二大系列，和日前亮相的樂高Boost一樣屬於娛樂教育機器人，可說是小孩的「高科技玩具」，最大賣點是利用手機App，讓小孩輕鬆學會程式設計，機器人的各種動作都能自己決定；華碩Zenbo亦有類似功能。其中Jimu Robot採積木設計，必須自行一塊塊組裝才行，有助訓練腦力發展和想像力。

嚴格來講，現階段家用機器人的確還不像科技電影中那麼「人性」，也得充電，但相信科技日新月異，如同人腦聰明的那一天，恐怕在不久的將來便會來臨！

【居家機器人 又萌又貼心！】

華碩 Zenbo

華碩Zenbo是一位2歲小男孩，會走路，臉上有著豐富表情，售價19,900元至24,900元。

LG Hub Robot

LG今年1月在美國CES電子展發表Hub Robot，但台灣暫無上市計畫。

【程式教育機器人 好好玩！ 】

UBTECH Alpha1 Pro

UBTECH Alpha1 Pro，可讓小朋友一邊玩、一邊學習程式設計，售價18,900元。

UBTECH Jimu Robot

UBTECH Jimu Robot屬於積木型機器人，擁有探索者系列、叢林飛車系列、草原漫步系列以及忍者龜，多達十多款，售價5,290～9,890元。

部分圖片提供／華碩、LG、UBTECH