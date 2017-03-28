| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

英國皇室嬰兒推車 收折簡易

2017-03-28

〔記者邱巧貞／台北報導〕對於育有嬰幼兒的媽媽們而言，一款輕巧方便的手推車，無疑是外出時的最佳幫手。英國品牌Silver Cross推車堪稱英國皇室百年來的御用品牌，喬治小王子及夏綠蒂小公主剛出生時，經常能看到凱特王妃推著Silver Cross推車出現於公開場合。

1877年創立於英國的Silver Cross，高貴典雅的外觀之下，蘊含著設計者對於嬰兒需求的體貼及溫柔，推車本身強調避震、舒適、安全等功能，今年，Silver Cross更推出全新輕便型車款Avia，產品強調lightweight，全車總重僅5.5公斤，無段式背部傾斜設計，從新生兒階段即可使用，符合寶貝每個階段的成長需求，不只輕還強調防震，前輪可360度旋轉也可固定，輕鬆推行不費力，只需要簡易一個動作即可收折或是單手拖行。

即日起至4/16新品上市期間，選購任一款Silver Cross推車，即加贈原廠坐墊一個；選購Avia推車，再加贈MGO推車掛勾以及推車配件連結器一組；選購任二件Silver Cross商品，可享85折優惠；此外，品牌商品也推出特選超值組合。

廣告
  • Silver Cross推車為英國皇室愛用品牌，全新款Avia輕量型推車，英國旗限定款只在全台mothercare店櫃獨家販售。

    Silver Cross推車為英國皇室愛用品牌，全新款Avia輕量型推車，英國旗限定款只在全台mothercare店櫃獨家販售。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Silver Cross 嬰兒 手推車 英國皇室
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：英國皇室嬰兒推車 收折簡易


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.