英國皇室嬰兒推車 收折簡易
2017-03-28
〔記者邱巧貞／台北報導〕對於育有嬰幼兒的媽媽們而言，一款輕巧方便的手推車，無疑是外出時的最佳幫手。英國品牌Silver Cross推車堪稱英國皇室百年來的御用品牌，喬治小王子及夏綠蒂小公主剛出生時，經常能看到凱特王妃推著Silver Cross推車出現於公開場合。
1877年創立於英國的Silver Cross，高貴典雅的外觀之下，蘊含著設計者對於嬰兒需求的體貼及溫柔，推車本身強調避震、舒適、安全等功能，今年，Silver Cross更推出全新輕便型車款Avia，產品強調lightweight，全車總重僅5.5公斤，無段式背部傾斜設計，從新生兒階段即可使用，符合寶貝每個階段的成長需求，不只輕還強調防震，前輪可360度旋轉也可固定，輕鬆推行不費力，只需要簡易一個動作即可收折或是單手拖行。
即日起至4/16新品上市期間，選購任一款Silver Cross推車，即加贈原廠坐墊一個；選購Avia推車，再加贈MGO推車掛勾以及推車配件連結器一組；選購任二件Silver Cross商品，可享85折優惠；此外，品牌商品也推出特選超值組合。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Silver Cross 嬰兒 手推車 英國皇室
消費‧本日最多瀏覽
- 英國皇室嬰兒推車 收折簡易
- 手工巧克力 調溫手作完美滑順
- 1.2升Turbo動力小型Crossover Peugeot 2008 1.2 PureTech 法系小型Crossover改頭換面
- 1.2升Turbo動力小型Crossover 豐田C-HR尊爵AWD 小排氣量Turbo動力效能佳
- 王德傳×LV 茶人旅行箱
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費
- 比中指有理 萬元罰金打3折
- 搭捷運直達球場 等28年今「猿」夢
- 偷百萬i7摔斷腿 一拐一拐跳去銷贓
- 阿部寬搞神祕哈妮迎粉絲 男女神今撲台
- 監院將黨產條例聲請釋憲 綠批國民黨頑抗
- 投縣建議︰休息日加班費一律1.5倍
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 男宮主藉雙修性侵女信徒557次 被判重刑與賠補償金
- 超驚險！阿緯耍帥倚電梯門自拍 下一秒GG惹
- 2款桌電主機 輻射、傳導干擾超標
- 憂川普減稅不成 歐股走跌
- 追訴時效 從鎖定嫌疑人起算
- 今年清明節提前到4月4日 天文館：節氣影響
- 糖協資產去年移交台糖 淨值31億
- 防公產變私產 嚴管政府捐助財團法人
- 4少撞BMW和小黃棄車落跑
- 劇展打頭陣 兩廳院新點子系列5月開跑
- 啟動跳島計畫 「非常廟」連結島嶼鄰國
- 《自由廣場》為邱部長「千年」之論辯護
- 歐版健保廢不了 川普怪豬隊友
- 捷運圍籬拆除 建國北路變爛路
- 宏達電攜手華納兄弟 合攻VR娛樂市場
- 嘉市荖藤里 打造2.6公里自行車道
- 拚觀光 屏縣爭取評估東港鐵道延伸林園
- 砸3千萬找蔡依林代言 翔宇生醫2個月就回本
- 榮成前2月匯損已達1億
- 新吉工業區熱銷 第三區開賣
- 中捷延伸彰化 魏明谷︰彰縣爭取的
- 「防彈」智旻收死亡威脅 公司：已和美國警方合作並加強保安
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 3層樓綠建築完工 竹南老校照南國小入新厝
- LPGA起亞菁英賽》錢珮芸第11名 再創個人佳績
- 鯉魚潭店家廣告佔路 限四月底前拆除
- 鐵道馬拉松賽 加開日本黃金列車
- 騙開脈輪逼口愛 心靈狼師指侵4女
- 【說書．Speaking of Books】 鍾芳玲／加州國際古書展花絮 － 下
- 立委：婦聯會藉霸王條款規避監督
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英國皇室嬰兒推車 收折簡易
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分