英國皇室嬰兒推車 收折簡易

2017-03-28

〔記者邱巧貞／台北報導〕對於育有嬰幼兒的媽媽們而言，一款輕巧方便的手推車，無疑是外出時的最佳幫手。英國品牌Silver Cross推車堪稱英國皇室百年來的御用品牌，喬治小王子及夏綠蒂小公主剛出生時，經常能看到凱特王妃推著Silver Cross推車出現於公開場合。

1877年創立於英國的Silver Cross，高貴典雅的外觀之下，蘊含著設計者對於嬰兒需求的體貼及溫柔，推車本身強調避震、舒適、安全等功能，今年，Silver Cross更推出全新輕便型車款Avia，產品強調lightweight，全車總重僅5.5公斤，無段式背部傾斜設計，從新生兒階段即可使用，符合寶貝每個階段的成長需求，不只輕還強調防震，前輪可360度旋轉也可固定，輕鬆推行不費力，只需要簡易一個動作即可收折或是單手拖行。

即日起至4/16新品上市期間，選購任一款Silver Cross推車，即加贈原廠坐墊一個；選購Avia推車，再加贈MGO推車掛勾以及推車配件連結器一組；選購任二件Silver Cross商品，可享85折優惠；此外，品牌商品也推出特選超值組合。