2017-03-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕1990年，伊麗莎白雅頓推出劃時代「時空膠囊」，首創單顆膠囊劑型保養，以生物工程技術研發分子釘科技，自此立下美妝經典，成為無數女性的共同記憶。

2007年，歷經配方改版，推出「黃金導航膠囊」，上市以來一直位居雅頓銷售No.1明星產品，全球累積銷量超越7億3千萬顆，平均每秒就賣出3顆。

今年，全新一代「超進化黃金導航膠囊」誕生，以類肌膚細胞必要脂質的升級修護配方，濃縮3倍抗老功效，關鍵成分為超進化分子釘複合科技。

為何分子釘對肌膚如此重要？試想一道堅固的磚牆，磚塊縫隙間必須補滿水泥，磚牆才會堅固；肌膚也是如此，角質層細胞間普遍存在的天然脂質，包含分子釘、必需脂肪酸與脂質分子，都是建構健康肌膚的關鍵，其中，分子釘約占50%，被證實為維持膚況年輕明亮最重要的關鍵成分。

人體肌膚的分子釘含量會隨年齡增長而急速下滑，從30歲開始，約流失40%的分子釘；到了40歲，更會流失超過60%的分子釘，失去重要脂質的支撐，肌膚將變得乾燥、失去彈力，導致細紋皺紋增生。因此，能為肌膚適時補充關鍵成分，包含分子釘、必需脂肪酸與脂質分子，也成為伊麗莎白雅頓時空膠囊數十年來人氣歷久不衰的原因。

圖片提供：伊麗莎白雅頓