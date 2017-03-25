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陳奕迅設計潮服 留住青春

2017-03-25

〔記者林欣若／台北報導〕陳奕迅去年為代言多年的adidas Originals擔任設計師，推出的聯名系列展現這位歌王獨到的潮流品味，今年他以最愛的網球為靈感，再度推出adidas Originals × Eason Chan 2017春夏系列，他以網球術語「LOVE」以及自己踏入40歲的年齡，將「LOVE 40」圖樣運用在一系列單品中。

陳奕迅很小就開始打網球，除了擔任網球總會推廣大使，去年底他特地帶老婆徐濠縈和女兒陳康堤出席香港的網球慈善賽，開球的姿勢帥氣又標準，讓愛網球的他，希望透過全新的聯名系列，讓更多人認識這項運動。在網球術語中，「LOVE」代表零分，陳奕迅請插畫家好友小克設計了「LOVE 40」logo，色系上以清爽的綠色、藍色和白色為主，偏寬鬆的版型更具舒適感，簡單的白色T-shirt印上「LOVE 40」logo，領口搭配adidas Originals經典三條線，簡約設計充滿活力；另一款中長袖的T-shirt以草寫加入網球術語，更有設計感。

圖片提供：adidas Originals

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  • 陳奕迅從小打網球，他希望透過聯名系列，讓更多人喜歡這項運動。

    陳奕迅從小打網球，他希望透過聯名系列，讓更多人喜歡這項運動。

  • 陳奕迅以清爽的色系打造全新聯名系列。

    陳奕迅以清爽的色系打造全新聯名系列。

  • adidas Originals × Eason Chan 2017春夏系列T-shirt，1,690元。

    adidas Originals × Eason Chan 2017春夏系列T-shirt，1,690元。

  • adidas Originals × Eason Chan 2017春夏系列寬版上衣 ，2,890元。

    adidas Originals × Eason Chan 2017春夏系列寬版上衣 ，2,890元。

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