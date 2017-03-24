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時尚織夢3：Prada少女的臥室

2017-03-24

記者王瀅娟／綜合外電報導

Prada以連續、蜿蜒的木製隔板，將秋冬秀場打造成一個個少女的臥室，形成一個既私密分隔又連貫的伸展台。

鮮豔的色調、溫暖的毛料，營造家居的舒適感，牆上貼著少女們剪貼收集的照片、圖片與隻字片語，看似夢幻無比，而秋冬服裝所要講述的卻是截然不同的嚴肅議題：時尚是關於日常生活，而日常生活則是我們伸張自由的政治舞台。女性擁有塑造現代社會的的作用，不可抹滅他們的政治參與和社會成就，在女性主義的革命時代，更渴望政治自由舞台的來臨。牆上張貼著的剪報代表著女性自我探索的過程，由這些碎片形塑出完整而獨立的自我。

矛盾感比重

強烈的矛盾衝突感向來是Prada的拿手好戲，針織胸衣外搭線條粗獷的大衣，看似洗舊的羊毛針織衫裝飾精緻亮麗的花卉刺繡，仿舊的羊毛裙下襬裝飾奢華的鴕鳥羽毛，柔軟的綢裙下襬以針織做出立體的魚尾輪廓，一波波的視覺衝擊呈現出當代女性在思考自身定位，與現實社會環境影響下，內心衝擊複雜且不可理喻的思維。

部分圖片提供／Prada

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  • （法新）

    （法新）

  • 仿舊的針織衫與羊毛裙上有精緻亮眼的珠繡與鴕鳥羽毛 ，矛盾衝突。 ﹙美聯社﹚

    仿舊的針織衫與羊毛裙上有精緻亮眼的珠繡與鴕鳥羽毛 ，矛盾衝突。 ﹙美聯社﹚

  • Prada秋冬展現出女人複雜多變又衝擊的內心世界。﹙美聯社﹚

    Prada秋冬展現出女人複雜多變又衝擊的內心世界。﹙美聯社﹚

  • Prada秋冬「少女的臥室」牆上貼滿剪報，看似夢幻，卻代表女人的內心世界。

    Prada秋冬「少女的臥室」牆上貼滿剪報，看似夢幻，卻代表女人的內心世界。

  • Prada秋冬秀場以木製隔板將偌大的空間隔出私密又連貫的空間，賓客彷彿進入少女的臥室。

    Prada秋冬秀場以木製隔板將偌大的空間隔出私密又連貫的空間，賓客彷彿進入少女的臥室。

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