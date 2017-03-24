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時尚織夢2：Louis Vuitton前進羅浮宮

2017-03-24

記者王瀅娟／綜合外電報導

當Louis Vuitton宣布要在羅浮宮玻璃金字塔正下方的馬利中庭（Cour Marly）舉辦秋冬秀，無疑是令人好奇且期待的，因為從來沒有品牌在羅浮宮「內」辦秀！

駿馬奔騰 穿越疆界

馬利中庭命名源自馬利城堡，這座城堡於十七世紀興建，是法王路易十四暫避繁瑣政事的地方。城堡裡的花園展示多是王室訂製的雕像，多為路易十四時期訂製的作品，路易十五時期訂製的著名雕像「馬利駿馬（Chevaux de Marly）」也在其中。當這座城堡毀於十九世紀，花園中的雕塑就移至羅浮宮的馬利中庭。馬利中庭是許多造訪羅浮宮的遊客流連忘返之地，能在這樣的場地舉辦時裝秀，基本上就像做夢一樣，而這個夢，目前只有Louis Vuitton辦到了。

Louis Vuitton秋冬以打破疆界為主題，極具現代都會感的外套上裝飾古老的軍徽與鍊帶、法式睡衣面料製作成日間洋裝、丹寧與皮革外套融入宮廷馬甲剪裁等等，看著穿著現代感服裝的模特兒穿梭在古老的雕像間，忽然明白尼可拉．蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）為何選定這樣的場景，收藏豐富的羅浮宮即是文化無疆界的象徵，而矢志打破疆界的Louis Vuitton秋冬系列正帶領觀者踏上一段段精采旅程。

部分圖片提供／Louis Vuitton

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  • 多種皮草拼接的外套頗具美式橄欖球服裝輪廓。（法新）

    多種皮草拼接的外套頗具美式橄欖球服裝輪廓。（法新）

  • Louis Vuitton秋冬俐落摩登的皮革外套上裝是古老軍徽與鍊條。 ﹙歐新社﹚

    Louis Vuitton秋冬俐落摩登的皮革外套上裝是古老軍徽與鍊條。 ﹙歐新社﹚

  • Louis Vuitton秋冬將蕾絲、絲綢緹花等法式睡衣面料，另應用製作成日間洋裝。﹙美聯社﹚

    Louis Vuitton秋冬將蕾絲、絲綢緹花等法式睡衣面料，另應用製作成日間洋裝。﹙美聯社﹚

  • Louis Vuitton於羅浮宮馬利中庭舉辦秋冬秀，模特兒穿梭於十七世紀的雕像間。﹙歐新社﹚

    Louis Vuitton於羅浮宮馬利中庭舉辦秋冬秀，模特兒穿梭於十七世紀的雕像間。﹙歐新社﹚

  • Louis Vuitton於羅浮宮馬利中庭舉辦秋冬秀，模特兒穿梭於十七世紀的雕像間。﹙歐新社﹚

    Louis Vuitton於羅浮宮馬利中庭舉辦秋冬秀，模特兒穿梭於十七世紀的雕像間。﹙歐新社﹚

  • 馬利中庭位於羅浮宮玻璃金字塔下，為遊客必訪地點之一。

    馬利中庭位於羅浮宮玻璃金字塔下，為遊客必訪地點之一。

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