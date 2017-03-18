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清新林嘉欣 見證美膚

2017-03-18

〔記者邱巧貞／東京報導〕日本高絲集團日前在東京舉辦全新「雪肌精御雅系列」亞洲區發表會，此系列針對30至40世代女性所研發，去年9月已在日本推出，台灣、香港預計於4月上市；為此，高絲邀來形象甜美清新的林嘉欣擔任證言人。

1985年，高絲「雪肌精」以「創造白皙似雪的肌膚」為名在日本上市，30多年來成份未曾更改，隨著女性年齡增長及環境的改變，光是賦予肌膚透明感已不能滿足熟齡女性的需求，因此有了「雪肌精御雅系列」的誕生。此系列的概念承襲自日本獨有之「雅」的美學，英文名「MYV」，正是「雅」日文發音的「MiYaVi」的縮寫。

此系列產品的重點在使肌膚呈現「發光透明感」，定價約為藍色雪肌精的3倍，是日本高絲企圖將「雪肌精」自成品牌進駐百貨通路的前導重點商品，所以在一般日本藥妝通路無法購買得到，目前僅在少數的百貨通路販售。

高絲研究室發現，要讓肌膚從肌底透出光輝、營造發光透明感的關鍵，在於要讓肌膚擁有充足的絲聚合蛋白及絲聚合蛋白原，充分補充保濕因子，因此透過新開發的熟成薏仁精粹、金櫻子、金盞花萃取液，以及雪肌精系列中原有的當歸、土白蘝萃取等成分來達到目的；此外，在包裝設計上，呼應雅緻和風的概念，從簡約的日式餐瓷中擷取靈感，採以優雅銀白色外裝，並特地在表面做出錘紋的效果，質感彷若藝術品般。

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  • 林嘉欣成為高絲「雪肌精御雅系列」（MYV）在台、中、港三地的證言人，將於4/12台灣發表會中現身。（高絲提供）

    林嘉欣成為高絲「雪肌精御雅系列」（MYV）在台、中、港三地的證言人，將於4/12台灣發表會中現身。（高絲提供）

  • 此次使用的新成份包含經長時間熟成薏仁種子的萃取，取自金櫻子成熟果實萃取，及金盞花萃取液，幫助肌膚從底層透出光輝膚質。（記者邱巧貞攝）

    此次使用的新成份包含經長時間熟成薏仁種子的萃取，取自金櫻子成熟果實萃取，及金盞花萃取液，幫助肌膚從底層透出光輝膚質。（記者邱巧貞攝）

  • 日本高絲特別開拔到日光鬼怒川的知名飯店舉辦活動。 （記者邱巧貞攝）

    日本高絲特別開拔到日光鬼怒川的知名飯店舉辦活動。 （記者邱巧貞攝）

  • 高絲雪肌精御雅系列4月將於台灣先上市部分品項包括：光能醒膚油精粹40ml／3,100元；光粹卸粧霜130g／1,500元；光粹潔膚乳200ml／1,500元；光能露200ml／3,000元；光能湛活霜50g／5,800元。（記者邱巧貞攝）

    高絲雪肌精御雅系列4月將於台灣先上市部分品項包括：光能醒膚油精粹40ml／3,100元；光粹卸粧霜130g／1,500元；光粹潔膚乳200ml／1,500元；光能露200ml／3,000元；光能湛活霜50g／5,800元。（記者邱巧貞攝）

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標題：清新林嘉欣 見證美膚


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