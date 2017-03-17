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Daniel Wong跨越 魏蔓讚裳

2017-03-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕服裝設計師Daniel Wong舉辦春夏「跨越」服裝秀，於南港運動中心多功能球場搭起滑板場概念舞台，謝和弦帶領樂團現場熱唱開場，魏蔓、夏于喬、嚴爵、張睿家等均到場看秀。

魏蔓是第3次應邀看秀，「Daniel Wong每次辦秀的地點，都在很有意思的地方，每次都很期待。」魏蔓認為自己長相偏甜美，穿Daniel Wong的服裝可以讓她看起來更有個性；之前常接偶像劇的她，現在也希望能接到較冷酷和寫實的角色，以《她的危險遊戲》中「伊莎貝雨蓓」的角色為目標。

Daniel Wong春夏以「跨越」為題，將衝浪、滑板、網球、籃球、高爾夫等運動融入設計中。雖說是運動時尚，但Daniel Wong很清楚重點在「時尚」，女裝以寬鬆剪裁的連帽外套搭配中長度魚尾裙帶出運動風，男裝以西裝外套與風衣搭配短褲為重點，擅長印花設計的他將多款印花相互組合拼接，加上色彩變化，洋溢運動風的活力。

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  • 魏蔓3度參加Daniel Wong服裝秀，非常期待他的作品。

    魏蔓3度參加Daniel Wong服裝秀，非常期待他的作品。

  • 夏于喬出席Daniel Wong春夏服裝秀。（圖文：記者趙世勳）

    夏于喬出席Daniel Wong春夏服裝秀。（圖文：記者趙世勳）

  • 魚尾裙是Daniel Wong春夏女裝主要單品之一。

    魚尾裙是Daniel Wong春夏女裝主要單品之一。

  • Daniel Wong春夏將運動細節融入時裝，多變的印花與色彩洋溢春夏活力。

    Daniel Wong春夏將運動細節融入時裝，多變的印花與色彩洋溢春夏活力。

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