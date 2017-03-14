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美色包款 法式率性簡約登台

2017-03-14

〔記者方惠宗／台北報導〕行李箱「美色」登台！法國配件品牌Lipault昨（13）日發表2017春夏新品，再度以大膽的色彩冒險鼓動時尚風潮，以玫瑰金、杏仁綠及海洋藍等新色，配合簡約的設計和經典的純色搭配，突破行李箱與包款色彩境界。搶眼新品還包括品牌與法國超模與時尚設計師伊內絲‧法桑琪（Inès de la Fressange）的聯名設計，帶來充滿南法風情的新作品。

伊內絲‧法桑琪和Lipault聯手設計、推出優雅時髦兼備的登機箱和後背包，以純正的法式色彩塑造女性獨有的氣質魅力；設計上，捨棄繁雜多餘的線條，藉由顏色本身的純粹魅力，充分體現透過簡潔線條和單純色調表達自信獨立的態度。同時，Lipault貫徹極簡外形與率性風格，推出擁有適用日常通勤與休閒活動等穿搭需求的包款，包括漆皮包、馬鞍包和保齡球包，並且透過大膽的配色哲學，帶來獨一無二的色彩語言。

Lipault由法國設計師François Lipovetsky於2005年創立於巴黎，以輕巧且耐磨的頂級強化尼龍、閃亮漆皮等材質設計旅行箱及包袋；品牌以簡潔線條所勾勒而出的當代女性形象十分引人注目，迅速席捲法國時尚。2014年由Samsonite注資買下，更加壯大品牌聲勢；品牌於2016年進駐台灣。

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  • Lipault以大膽絢麗的色彩展現法國優雅精髓。圖為模特兒展示2017春夏玫瑰金系列保齡球包，3,500元；55公分四輪旅行箱，6,900元。

    Lipault以大膽絢麗的色彩展現法國優雅精髓。圖為模特兒展示2017春夏玫瑰金系列保齡球包，3,500元；55公分四輪旅行箱，6,900元。

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