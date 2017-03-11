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燕尾復古鞋 踩街頭就是潮

2017-03-11

〔記者林欣若／台北報導〕俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy熱愛滑板和塗鴉，他設計的T-shirt也受到不少街頭潮流人士喜愛，義大利帆布鞋品牌Superga與這位鬼才設計師合作推出聯名鞋款，讓經典白鞋潮流變身。

Gosha Rubchinskiy雖然不是設計科班出身，但憑藉著對街頭文化的敏銳度，加上造型師、化妝師、髮型師、影片製作等工作經驗的美感培養，他在2008年創立了自己的男性服飾同名品牌Gosha Rubchinskiy，並在2012年榮獲Comme des Garçons指定合作，時尚權威《Style.com》更將他列為全球25位最具影響力的男裝設計師之一，與Hedi Slimane、Raf Simons、Rick Owens等設計師齊名。

這次與Superga聯名的鞋款，Gosha Rubchinskiy以1976年網球冠軍Adriano Panatta腳上具有燕尾logo的Superga網球鞋為原型，高、低筒兩款男性復古網球鞋看似經典的黑與白，但細看棉質的鞋面上有著Gosha Rubchinskiy名字刺繡，鞋身則有Panatta系列經典的皮質燕尾標誌，完美融合經典和創新。

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  • Superga × Gosha Rubchinskiy聯名系列高筒款，115英鎊（台灣價格未定）。

    Superga × Gosha Rubchinskiy聯名系列高筒款，115英鎊（台灣價格未定）。

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2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
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