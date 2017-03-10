《春夏秀場彩妝趨勢4》亮點，指尖藝術!
記者邱巧貞／台北報導
女人味十足的裸膚色調，向來是展現優雅氣質的安全選項，能為指尖帶來自然明亮的好氣色；至於亮片或金屬色系的指彩，其實也比一般人想像中來得容易上色、塗勻，不僅是手拙的人最不易出錯的選擇，也非常適合搭配各種服飾。
◎奶油裸膚
從粉色調、奶油色、自然裸色調、鮮奶茶般的裸棕色，都是展現優雅氣質的選擇，搽上的瞬間彷彿春天停留在指尖。
Maryling春夏最新系列以裸色指甲油做為大秀指彩色系，完美且不落入俗套地詮釋精緻的女性柔美。Cristiano Burani秀上的Model在伸展台上詮釋著屬於大都會的態度與隨性，裸色指甲油展現自然優雅的指尖藝術。Francesco Scognamiglio春夏秀場美甲師以一個女人味十足的裸膚色調，為指尖帶來自然明亮的好氣色。
3.1 Phillip Lim在服裝上運用了許多輕柔材質與花朵圖案，透過輕柔布料呈現春天的飄逸輕鬆感，搭配粉色系指彩來襯托優雅質感；而披掛元素在Stella McCartney 2017春季女裝系列大放異彩，棉麻材質與流蘇以原始大地色系打造一股清流的放逐情懷，指彩設計使用藕色系或是蜜桃色來襯托服裝質感並打造雙手的自然修長，同時還能提亮膚色，替整體造型大加分！
【達人OPI教育總監】SUSU這麼說
Q:如何選擇適合自己膚色的粉裸色指彩？
建議選擇帶有藍色、灰色、紫色等冷色系元素的裸色指彩，冷色系可襯托膚色，讓雙手顯白；盡量避免選用帶橘色、紅色、黃色等暖色系的裸膚指彩，搽起來會讓雙手皮膚顯黃。
◎閃爍金屬
相較於裸粉色或其他明亮色指甲油，亮片或金屬色系指彩容易塗勻，不僅是手拙的人最不易出錯的選擇，也適合搭配各種服飾。
在CIVIDINI秀上的model指尖仿若金色星星閃爍的指彩藝術，其實就是金色指彩打底，再疊上另一層金色亮片指彩，製造指尖上的閃爍效果；在ANNA SUI秀上也選擇了透明紅色亮片指彩，與紅眼妝形成一致性。
GENNY於秀上使用一支擁有奶油光澤、優雅氣息淡紫色指彩、再混搭一款金屬色系指彩，形成特殊的清新色調。
【達人OPI教育總監】SUSU這麼說
Q:亮片或金屬感的指彩，可以做出什麼樣DIY的變化？
金屬風色系指彩，建議可以做金屬法式、幾何拼接、畫出不規則斜線。亮片類指彩，如果是大亮片指彩：建議可以在塗上一般指彩後，以大亮片點綴在指尖；若是小亮片指彩，可在塗上一般指彩後，於一般指彩上薄刷一層，提高指彩的質感。
圖片提供／OPI、FABY、ANNA SUI、butter LONDON 、M.A.C、BOBBI BROWN、Sisley、嬌蘭、雅詩蘭黛、東方美、迪奧、資生堂、法倈麗、香奈兒、黛珂、高絲、蜜納
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標題：《春夏秀場彩妝趨勢4》亮點，指尖藝術!
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