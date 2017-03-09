資生堂在台60年 蔡依林紅吱吱爆棚
2017-03-09
〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣資生堂昨日盛大舉辦在台60週年活動，為歡慶在台深耕一甲子，日本資生堂總社社長魚谷雅彥以及多位政治人物皆到場祝賀，擔任資生堂60週年活動代言人的「Jolin」蔡依林，更以一身喜氣洋洋的紅色洋裝登場，獻上特製的翻糖蛋糕。
台灣資生堂董事長李國祥提到，「在競爭激烈的美妝市場，資生堂在台的市佔率及營業額都是最高，60年來見證不同時代女性的蛻變，近年來更結合化妝品本業專長，持續推動多項公益活動，回饋社會。」資生堂特別拍攝微電影《那支堅強的口紅》，透過影像呈現台灣女性堅毅勇敢的一面，影片中提到「搽上大紅色口紅，走起路來就會特別挺。」小女孩在長大踏入社會之後，才意識到有時透過化妝、搽上紅色口紅，真的可以為自己帶來希望與勇氣。對此，經常以氣勢紅唇亮相的蔡依林心有戚戚焉，認為「嘴唇只要搽上一點紅色，真的會讓氣色很好，即便你的底妝很淡。」蔡依林也分享近來自己所使用的紅唇都不是太油亮，晚上睡前也會搽上很厚的護唇膏來修護嘴唇，褪下了紅唇面具，她笑說，私底下素顏的自己看起來還蠻年輕的，比較沒有距離感。
被問及與錦榮分手4個月來的生活，蔡依林笑答：「一樣工作，有時間就去旅行。」至於現在的心情？她豪邁大笑：「就跟現在的紅唇一樣，很紅潤！」對於錦榮被爆約會BY2姊，蔡依林大方說：「交朋友很好。」強調跟錦榮還是有聯絡、還是很好的朋友。至於自己有無新的對象，她說：「有豔遇，但沒新對象。」
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