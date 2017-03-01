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丹寧有型有款 Right-on海外首店登台

2017-03-01

〔記者林欣若／台北報導〕日本複合式丹寧休閒品牌Right-on集結大眾品牌如Levis、Edwin、Lee，也有來自美國並以軍裝設計聞名的Alpha Industries、Avirex，以及經典工作服品牌BEN DAVIS、潮流休閒品牌Champion，目前在全日本展店已超過500家，儼然是丹寧複合店龍頭，Right-on首度海外展店便選定台灣，預定4/12在微風廣場與消費者見面。

Right-on以丹寧時尚出發，品牌創立之初，就是希望消費者來到店內可以有足夠時間試穿每一條牛仔褲，並找到自己的本命褲型，豐富的產品線、多元的價格代為最大特色，目前店類除了男裝、女裝，也有和大人同步流行的童裝，未來將不定期針對台灣市場推出台灣限定商品與「Made in Japan」日本製丹寧。

為了讓更多人認識丹寧魅力，Right-on找來曾經是早安少女組成員的女星高橋愛合作，以Right-on自有品牌BACK NUMBER DENIM單品搭配三套風格相異的造型，高橋愛表示，三個角色的靈感來自於她自己的日常生活，分別是奔跑在原宿街頭的高橋愛、享受逛街購物的高橋愛、以及在咖啡廳為閨密慶生的高橋愛，舒適有型的丹寧是她衣櫥中必備的單品。

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  • 產品豐富、價格多元是Right-on最大賣點。

    產品豐富、價格多元是Right-on最大賣點。

  • 高橋愛示範以丹寧穿搭出多變風格。

    高橋愛示範以丹寧穿搭出多變風格。

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