奧斯卡獵人氣 女星鑽目光─潔西卡+艾瑪Tiffany助陣 艾美鍾情Cindy Chao 莎莉賽隆Chopard襯托

2017-03-01

〔記者王瀅娟／台北報導〕鑽石依然是女星最好的朋友！奧斯卡頒獎典禮上的時尚指標女星大多選擇鑽石做為畫龍點睛的利器，顯示鑽石百搭的特質。

潔西卡貝兒與今年影后艾瑪史東均選擇金色禮服與出自Tiffany今年Blue Book頂級珠寶作品；潔西卡貝兒選擇的鑽石頸圈以18K金打造350片葉片，鑲嵌超過60克拉鑽石，與金色禮服融為一體，洋溢原始野性風情，在講究正式隆重的奧斯卡典禮紅毯上可謂非常大膽的選擇，不過潔西卡顯然賭對了。艾瑪也選了同系列的耳環，與身上禮服的流蘇裙襬相呼應，點出她年輕亮麗的本質。

在紅毯服裝上向來不會出錯的艾美亞當斯，銀色亮片禮服搭配鑽石耳環相當順理成章，選擇Cindy Chao四季系列樹枝耳環，強烈的設計感點出文藝氣息。

去年度最佳女配角艾莉西亞維坎德穿黑色禮服配寶格麗鑽石項鍊的「黑白配」組合也很搶眼，可惜正流行的土色唇膏未為她加分。

莎莉賽隆選擇了一對設計相當華麗誇張的Chopard耳環搭配禮服，名為「Garden of Kalahari」的耳環囂張其來有自，耳墜上鑲嵌的25克拉梨型與26克拉心型主鑽切割自一顆重達342克拉的D色全美鑽石，名為「The Queen of Kalahari」，完美襯托莎莉賽隆的女王氣勢。