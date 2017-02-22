琉園獵層峰 旗艦店展演生活美學

2017-02-22

〔記者凃盈如／台北報導〕2016年下旬，受全球景氣影響，文創、精品業景氣低迷，紛紛出現縮編、整併或結束的情況，尤其中國打奢，琉園從2014年開始整理中國據點，至今剩下16家店，雖然市況差，但琉園執行長王永山提到，30萬至100萬元區間的高單價商品，銷售狀況反而較往年成長14%，台灣今年也將新增2據點。為了鎖定台灣金字塔頂端客層，琉園在此時投入2千萬資金，於台北市仁愛路打造品牌旗艦店（tittot space），以及宜蘭傳藝中心的「器透廊」（Qittot），除了集中火力經營VIP，也透過極具特色空間，展現琉璃的不同面貌，更推出規格化的琉璃生活藝品，涵蓋家具、家飾，如屏風、燈具等等。

即將於3月23日開幕的tittot space，空間請來國內知名的設計團隊「雲邑設計」操刀，結合琉園創意總監王俊隆對於陳列、裝置專業，打造「都市園林」意象的空間。由於琉璃繽紛多姿，建築以低調的水泥灰階打造「畫布」，彰顯琉璃作品的色彩與光影，然而擺件方面，則展現複合技法，將不同媒材搭配琉璃，展現琉璃的個性，譬如屏風、鳥巢，甚或穿牆而出的「孔雀」，為空間添趣味性，除了絕版品，這些商品都可訂製。至於位於宜蘭傳藝文化園區的Qittot，則走藝術家工坊的風格，有駐館藝術家定時表演，亦提供課程教學，內有大型琉璃家飾，並展示古吹製器具。琉園執行長王永山表示，在即將開幕的旗艦店，每年將針對VIP規劃42場活動體驗，讓原本僅對藝品收藏的藏家，能成為更了解琉璃與空間中各類材質搭配的「玩家」。